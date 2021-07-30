Єлизавета II звільнила свої володіння від дії кліматичного закону

Її Величність таємно домовилася з шотландськими міністрами, щоб вивести свої землі з-під дії закону про скорочення викидів вуглецю

Єлизавета II "звільнила" себе від кліматичного закону Шотландії / Фото: Getty Images

Британська королева, яка вперше вирушила на літні канікули в Балморал без принца Філіпа, не хоче, щоб належні їй землі використовувалися для розвитку відновлюваних джерел енергії.

Єлизавета II, будучи найбільшою землевласницею в Шотландії, тепер також єдина людина в своїй державі, яка не має сприяти будівництву трубопроводів для обігріву будівель з використанням відновлюваних джерел енергії, як того вимагає закон, пише The Guardian.

Букінгемський палац – офіційна лондонська резиденція королеви Єлизавети II / Фото: Wikipedia

Це стало можливим завдяки процедурі "Згода королеви", коли монарх має право заздалегідь ознайомитися з деякими законопроектами.

Королева скористалася цим у лютому 2021 року, повідомляє видання. Та ця дія Єлизавети суперечить тому, що королівська сім'я виступає за боротьбу з кліматичними проблемами.

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Журналісти також з'ясували, що королева користувалася цією процедурою неодноразово, а тому інцидент "повинен викликати серйозні побоювання стосовно продовження існування цієї практики".

Раніше ми писали, що Єлизавета II розсмішила Мережу своєю відповіддю на питання про старіння.

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