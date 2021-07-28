Єлизавета II вперше вирушила на літні канікули в Балморал без принца Філіпа

Протягом десятиліть королева щорічно проводить час в шотландському замку. Кожен раз в поїздці її супроводжував чоловік, але після його смерті все змінилося

Королева Єлизавета II проводить своє перше літо в Балморалі після смерті принца Філіпа

Покійний герцог Единбурзький брав активну участь в озелененні та управлінні маєтком Балморал, де королівська сім'я відпочиває щоліта.

У Балморалі Її Величність разом із чоловіком провели безліч щасливих днів і саме тут вони знаходилися на ізоляції з березня по жовтень 2020 року.

Королева Єлизавета II, принц Філіпп та їхні діти у Балморалі / Фото: Getty Images

Найчастіше Єлизавета II перебувала в замку Балморал у серпні. Відомо також, що вона вирушила в маєток у травні, після смерті принца Філіпа, де оплакувала чоловіка.

Герцог Единбурзький брав активну участь в озелененні та управлінні маєтком. На офіційному сайті королівської сім'ї розповідається, що Філіп створив на території замку город, мощену доріжку з квітами, водний сад і плантацію дубів.

Принц Філіп та Єлизавета ІІ / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Балморал був домом для королівської сім'ї відколи королева Вікторія і принц Альберт придбали його в 1852 році і побудували на цьому місці новий замок. Будівництво було завершено в 1856 році.

Принц Філіп був чоловіком королеви Великобританії протягом 73 років. Він помер 9 квітня цього року, не доживши до свого 100-річчя пару місяців.

Нещодавно Єлизаветі II подарували особливий презент до дня народження принца Філіпа – це троянда, створена спеціально до сторіччя герцога Единбурзького. Квітка була посаджена в саду Віндзорського замку.

Раніше ми розповіли, хто з нащадків принца Філіпа отримає його фінансовий спадок і титул.

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