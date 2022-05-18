Ембер Херд загрожувала Джонні Деппу у любовному щоденнику: "Хочу розірвати тебе на частини"

Ембер Херд погрожувала Джонні Деппу у любовному щоденнику / Фото: Getty Images

Судові розгляди між Джонні Деппом та Ембер Херд прикули увагу тисячі глядачів. Колишнє подружжя продовжує звинувачувати одне одного у знущаннях та домашньому насильстві. А недавно Херд розкрила подробиці того, як Деп вперше її вдарив.

Проте робити висновки поки що рано, адже у справі з'являються все нові й нові подробиці та докази. Так, на недавньому засіданні адвокат Деппа надала суду "любовний щоденник" пари, в ньому екс-дружини писали другові романтичні послання, пише Daily Mail.

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На одній зі сторінок було дуже неоднозначне повідомлення від Херда до Деппа. Акторка відкрито загрожувала чоловікові. той запис був зроблений через кілька місяців після того, як пара одружилася.

Справжнє кохання – це не просто безумство пристрасті чи безпека спокою. Вона полягає в тому, щоб мати і те, й інше. Я побачила в тобі справжню дружбу та пошану, але я все більше, ніж будь-коли, хочу розірвати тебе на частини, поглинути і насолодитися смаком, – написано у щоденнику.

Скриншот – Daily Mail

Крім того, в одному із записів Херд зізналася своєму тоді ще дружині в тому, що може збожеволіти і сказала, що теж буває злий, як і Джонні.

Вибач, що я можу збожеволіти. Мені шкода, що я завдала тобі болю. Як і ти, я можу стати злим, коли мені боляче, – написала Херд незадовго до розлучення.

Раніше стало відомо, що саме Ембер Херд випорожнилася на ліжко Джонні Деппа заради жарту хоча актриса продовжує заперечувати це.