Емілі в Парижі повертається: дивимося трейлер другого сезону та знайомимося з новими героями

Трохи більше місяця лишилося до прем'єри другого сезону "Емілі в Парижі". / Фото: Скріншот з YouTube

Netflix опублікував перший офіційний трейлер другого сезону "Емілі в Парижі", який став дуже популярним в Україні. Серіал вийде на екрани вже 22 грудня 2021 року.

До речі, у вересні цьогоріч зірка серіалу Лілі Коллінз вийшла заміж. Її обранцем став на чотири роки молодший режисер Чарлі Макдавелл.

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У новому сезоні Емілі не лише занурюватиметься у романтичне життя Парижу, а й подорожуватиме. Завдяки тизеру ми дізналися, що дівчина вирушить у відпустку в Сен-Тропе, і нарешті візьме павзу від Мережі – вона вивчатиме Францію не через об'єктив смартфона, а в дійсності.

Фото: instagram/lilyjcollins

На перших офіційних кадрах ми також бачимо чарівну Емілі на тлі Ейфелевої вежі. На одному з кадрів помічений кухар Габріель, який, ймовірно, готує романтичну вечерю для Емілі.

Фото: скріншот YouTube

Творець серіалу Даррен Стар тримає сюжет в інтризі, але деякі деталі про другий сезон відомі. Так, Емілі точно залишається в Парижі і нарешті освоює місто. Без сумніву, наступний сезон буде включати нові завдання для агентства Savoir, де працює дівчина, але фанати дійсно хочуть знати, що відбудеться між Емілі та її сусідом Габріелем. Щойно розлучившись із Каміллою, молодий шеф-кухар вирішив залишитися в Парижі, провівши романтичну ніч із американкою наприкінці першого сезону.

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Фото: скріншот YouTube

Що стосується акторів, то в другому сезоні ми побачимо Лілі Коллінз та Ешлі Парк, дует найкращих подруг, які намагаються освоїтися у французькій столиці. Також Лукаса Браво, він же Габріель, та Каміллу Разат.

Нові актори проєкту

Також з'являться і нові персонажі у серіалі, які безперечно підкорять серця мільйонів жінок.

Зокрема, одну з головних ролей зіграє актор та ЛГБТ-активіст Джеремі Харріс. Йому дісталася роль ексцентричного дизайнера Грегорі Дюпрі – він стане головним конкурентом дизайнера П'єра Кадо, з яким ми зустрічалися в першому сезоні, а також потоваришує з Емілі.

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Фото: instagram/jeremyoharris

Ще одне яскраве ім'я у складі другого сезону – Арно Бінар. Він зіграє привабливого француза Лорана Джі – власника нічного клубу, який познайомиться з Емілі, а потім виявиться, що він давній друг, і не лише друг, керівниці Емілі в агентстві Savoir.

Фото: скріншот YouTube

Окрім того, до складу приєднався і 29-річний британський актор Люсьєн Лавісконт. Ймовірно, після виходу серіалу до нього буде прикута не менша увага фанів, ніж до Лукаса Браво, ви тільки погляньте на це фото.

Фото: скріншот instagram/its_lucien

Актор зіграє ефектного Алфі, який приїжджає до Парижа з Лондона, і як і Емілі спочатку, не дуже сприймає місто, відмовляється говорити французькою і зовсім не горить бажанням поринути у культуру країни. Алфі та Емілі знайомляться і спочатку недолюблюють один одного, але потім їхні стосунки переростуть у щось більш чуттєве.

Дивіться трейлер серіалу "Емілі в Парижі":

До речі, всі ми добре знаємо, що актори дуже люблять постити фото зі зйомок проєктів. Світлини ці таки зачаровують своєю якістю. І здається, ми знаємо у чому їхній секрет.

Коротко про перший сезон

"Емілі в Парижі" розповідає про американку, маркетолога Емілі Купер, яку перевели працювати з Чикаго в дочірнє підприємство – рекламне агентство в Парижі. Емілі не знає французької мови, що стало приводом для безлічі пригод і цікавих історій, які вона переживає в 10 серіях першого сезону.

Перший сезон про пригоди американи у Франції критикували за гардероб головної героїні та стереотипи – нібито забагато беретів, багетів, босоніжок на підборах та круасанів.

Легендарна стилістка серіалів "Емілі в Парижі" та "Секс і місто" Патриція Філд обіцяла виправитись і от чи прибрали творці з проєкту кліше – побачимо вже незабаром.

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