Эмили в Париже возвращается: смотрим трейлер второго сезона и знакомимся с новыми героями

Чуть больше месяца осталось до премьеры второго сезона "Эмили в Париже". / Фото: Скриншот из YouTube
Netflix опубликовал первый официальный трейлер второго сезона "Эмили в Париже", который стал очень популярен в Украине. Сериал выйдет на экраны уже 22 декабря 2021 года.
Кстати, в сентябре звезда сериала Лили Коллинз вышла замуж. Ее избранником стал на четыре года младший режиссер Чарли Макдавелл.
В новом сезоне Эмили не только будет погружаться в романтическую жизнь Парижа, но и путешествовать. Благодаря тизеру мы узнали, что девушка отправится в отпуск в Сен-Тропе, и наконец возьмет паузу от Сети – она будет изучать Францию не через объектив смартфона, а в действительности.
На первых официальных кадрах мы также видим очаровательную Эмили на фоне Эйфелевой башни. На одном из кадров замечен повар Габриэль, который, вероятно, готовит романтический ужин для Эмили.
Создатель сериала Даррен Стар держит сюжет в интриге, но некоторые детали о втором сезоне известны. Так, Эмили точно остается в Париже и, наконец, осваивает город. Без сомнения, следующий сезон будет включать в себя новые задачи для агентства Savoir, где работает девушка, но фанаты действительно хотят знать, что случиться между Эмили и ее соседом Габриэлем. Едва расставшись с Камиллой, молодой шеф-повар решил остаться в Париже, проведя романтическую ночь с американкой в конце первого сезона.
Что касается актеров, то во втором сезоне мы увидим Лили Коллинз и Эшли Парк, дуэт лучших подруг, пытающихся освоиться во французской столице. Также Лукаса Браво, он же Габриэль и Камиллу Разат.
Новые актеры проекта
Также появятся и новые персонажи в сериале, которые бесспорно покорят сердца миллионов женщин.
В частности, одну из главных ролей сыграет актер и ЛГБТ-активист Джереми Харрис. Ему досталась роль эксцентричного дизайнера Грегори Дюпри – он станет главным конкурентом дизайнера Пьера Кадо, с которым мы встречались в первом сезоне, а также подружится с Эмили.
Еще одно яркое имя в составе второго сезона – Арно Бинар. Он сыграет привлекательного француза Лорана Джи – владельца ночного клуба, который познакомится с Эмили, а затем окажется, что он давний друг, и не только друг, руководительницы Эмили в агентстве Savoir.
Кроме того, к составу присоединился и 29-летний британский актер Люсьен Лависконт. Вероятно, после выхода сериала к нему будет приковано не меньшее внимание фанатов, чем к Лукасу Браво, вы только посмотрите на это фото.
Актер сыграет эффектного Алфи, которые приехал в Париж из Лондона и, как Эмили, поначалу не очень воспринимает город, отказывается говорить по-французски и совсем не горит желанием погрузиться в культуру страны. Алфи и Эмили знакомятся и сначала недолюбливают друг друга, но потом их отношения перерастут во что-то более чувственное.
Смотрите трейлер сериала "Эмили в Париже":
Кстати, все мы хорошо знаем, что актеры очень любят постит фото со съемок проектов. Фотографии эти завораживают своим качеством. И кажется, мы знаем в чем их секрет.
Кратко о первом сезоне
"Эмили в Париже" рассказывает об американке, маркетологе Эмили Купер, которую перевели работать из Чикаго в дочернее предприятие – рекламное агентство в Париже. Эмили не знает французского языка, что явилось поводом для множества приключений и интересных историй, которые она переживает в 10 сериях сезона.
Первый сезон о приключениях американки во Франции критиковали за гардероб главной героини и стереотипы – якобы слишком много беретов, багетов, босоножек на каблуке и круассанов.
Легендарная стилистка сериалов "Эмили в Париже" и "Секс в большом городе" Патриция Филд обещала исправиться, а вот убрали ли создатели из проекта клише – увидим уже скоро.
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