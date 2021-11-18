Эмили в Париже возвращается: смотрим трейлер второго сезона и знакомимся с новыми героями

Чуть больше месяца осталось до премьеры второго сезона "Эмили в Париже". / Фото: Скриншот из YouTube

Netflix опубликовал первый официальный трейлер второго сезона "Эмили в Париже", который стал очень популярен в Украине. Сериал выйдет на экраны уже 22 декабря 2021 года.

Кстати, в сентябре звезда сериала Лили Коллинз вышла замуж. Ее избранником стал на четыре года младший режиссер Чарли Макдавелл.

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В новом сезоне Эмили не только будет погружаться в романтическую жизнь Парижа, но и путешествовать. Благодаря тизеру мы узнали, что девушка отправится в отпуск в Сен-Тропе, и наконец возьмет паузу от Сети – она будет изучать Францию не через объектив смартфона, а в действительности.

Фото: instagram/lilyjcollins

На первых официальных кадрах мы также видим очаровательную Эмили на фоне Эйфелевой башни. На одном из кадров замечен повар Габриэль, который, вероятно, готовит романтический ужин для Эмили.

Фото: скриншот YouTube

Создатель сериала Даррен Стар держит сюжет в интриге, но некоторые детали о втором сезоне известны. Так, Эмили точно остается в Париже и, наконец, осваивает город. Без сомнения, следующий сезон будет включать в себя новые задачи для агентства Savoir, где работает девушка, но фанаты действительно хотят знать, что случиться между Эмили и ее соседом Габриэлем. Едва расставшись с Камиллой, молодой шеф-повар решил остаться в Париже, проведя романтическую ночь с американкой в конце первого сезона.

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Фото: скриншот YouTube

Что касается актеров, то во втором сезоне мы увидим Лили Коллинз и Эшли Парк, дуэт лучших подруг, пытающихся освоиться во французской столице. Также Лукаса Браво, он же Габриэль и Камиллу Разат.

Новые актеры проекта

Также появятся и новые персонажи в сериале, которые бесспорно покорят сердца миллионов женщин.

В частности, одну из главных ролей сыграет актер и ЛГБТ-активист Джереми Харрис. Ему досталась роль эксцентричного дизайнера Грегори Дюпри – он станет главным конкурентом дизайнера Пьера Кадо, с которым мы встречались в первом сезоне, а также подружится с Эмили.

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Фото: instagram/jeremyoharris

Еще одно яркое имя в составе второго сезона – Арно Бинар. Он сыграет привлекательного француза Лорана Джи – владельца ночного клуба, который познакомится с Эмили, а затем окажется, что он давний друг, и не только друг, руководительницы Эмили в агентстве Savoir.

Фото: скриншот YouTube

Кроме того, к составу присоединился и 29-летний британский актер Люсьен Лависконт. Вероятно, после выхода сериала к нему будет приковано не меньшее внимание фанатов, чем к Лукасу Браво, вы только посмотрите на это фото.

Фото: скриншот instagram/its_lucien

Актер сыграет эффектного Алфи, которые приехал в Париж из Лондона и, как Эмили, поначалу не очень воспринимает город, отказывается говорить по-французски и совсем не горит желанием погрузиться в культуру страны. Алфи и Эмили знакомятся и сначала недолюбливают друг друга, но потом их отношения перерастут во что-то более чувственное.

Смотрите трейлер сериала "Эмили в Париже":

Кстати, все мы хорошо знаем, что актеры очень любят постит фото со съемок проектов. Фотографии эти завораживают своим качеством. И кажется, мы знаем в чем их секрет.

Кратко о первом сезоне

"Эмили в Париже" рассказывает об американке, маркетологе Эмили Купер, которую перевели работать из Чикаго в дочернее предприятие – рекламное агентство в Париже. Эмили не знает французского языка, что явилось поводом для множества приключений и интересных историй, которые она переживает в 10 сериях сезона.

Первый сезон о приключениях американки во Франции критиковали за гардероб главной героини и стереотипы – якобы слишком много беретов, багетов, босоножек на каблуке и круассанов.

Легендарная стилистка сериалов "Эмили в Париже" и "Секс в большом городе" Патриция Филд обещала исправиться, а вот убрали ли создатели из проекта клише – увидим уже скоро.

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