Ще один подарунок фанам "Сексу та міста"

Про продовження "Сексу та міста" зняли документальний фільм / Фото: Getty Images
Стрічка про залаштунки одного з найочікуваніших проєктів цієї зими – "І просто так..." вийде одночасно з фінальною серією сезону – 4 лютого.
У фільмі враженнями про зйомки діляться головні зірки серіалу: Сара Джессіка Паркер, Сінтія Ніксон, Крістін Девіс, Сара Рамірез, інші актори, сценаристи, продюсери та художники з костюмів.
Ми дізнаємося про хвилювання актрис перед словом "мотор", про радість зустрічі на знімальному майданчику після довгої перерви, про сцени, які не увійшли до серіалу, а також про успіхи на режисерській ниві Синтії Ніксон, яка ставила шосту серію.
Дивіться трейлер "І просто так... Документальний фільм" на Amediateka на OLL.TV та не пропустіть фінал цього чудового шоу.
Синтія Ніксон підтримала "скасування" Кріса Нота у фінальній серії "І просто так". Нагадаємо, через великий секс-скандал сцени з актором вирізали із продовження "Сексу та міста".