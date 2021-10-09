Якщо Меган і Гаррі повернуться до Великої Британії, їх поселять окремо від Кейт і Вільяма – інсайдер

Герцоги Кембриджські не залишаться під одним дахом з принцом Гаррі і Меган Маркл - інсайдер / Фото: Getty Images

Члени королівської сім'ї зберуться на святкування Різдва всі разом. Ймовірно, до них приєднаються герцоги Сассекські. Якщо це трапиться, Меган Маркл і принц Гаррі житимуть в Сандрінгемі, резиденції королеви в графстві Норфолк.

Раніше подружжя жило в котеджі Фрогмор у Віндзорі, та після того, як вони переїхали до США, маєток зайняла принцеса Євгенія, яка на початку цього року вперше стала мамою.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон з трьома дітьми вже точно не зупинятимуться в Сандрінгемі, пише Express. У герцога і герцогині Кембриджських неподалік є власний будинок – Анмер Холл.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Королівські експерти ставлять на те, що Кейт і Вільям таки знайдуть спільну мову з Меган і Гаррі, адже Маркл нещодавно народила другу дитину – дочку Лілібет Діану. Дівчинку, до речі, досі не бачила Єлизавета II.

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Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Меган і Гаррі залишили королівські обов'язки на початку 2020 року і осіли в Каліфорнії. Відтоді принц Гаррі був в Великий Британії лише двічі – на похоронах принца Філіпа і на відкритті пам'ятника на честь своєї матері принцеси Діани.

Чи знайдуть спільну мову королівська сім'я з принцом Гаррі і Меган Маркл, дивіться в сюжеті:

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