Еталонний хайп. Гордон покликав у гості скандального Моргенштерна

Гордон впевнений, що інтерв'ю з реп-виконавцем Моргенштерном буде сенсацією / Колаж "Сегодня"

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон анонсував інтерв'ю зі скандальним реп-виконавцем Моргенштерном.

"Ну що, поїхали? Сьогодні о 18:00 за Києвом на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" в день весілля з чудовою дівчиною Ділар і жахливий Моргенштерн. Зустрілися ми в Стамбулі, куди Алішер спеціально прилетів на своєму літаку з численними родичами і охороною. Такого інтерв'ю у мене ще не було", – написав у себе в інстаграмі Гордон.

Чим відомий в Україні Моргенштерн

Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в Україні цього року. При цьому артист не гастролює в Криму. В кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.

Реклама

У 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт в Одесі і негативно висловився про день жалоби в місті.

У Росії стосовно артиста було заведено адміністративну справу про пропаганду наркотиків у його кліпах, які збирають мільйони переглядів на YouTube.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Біографія артиста