Це кохання: Вікторія Бекхем дуже романтично привітала чоловіка з днем народження

Сьогодні знаменитому футболісту виповнюється 47 років / Фото: instagram.com/davidbeckham, instagram.com/victoriabeckham

2 травня виповнилося 47 років Девіду Бекхему, знаменитому футболісту, бізнесмену, одному з найстильніших людей світу та людині з великим серцем, адже він з сім'єю підтримує Україну у момент воєнного нападу Росії. І сьогодні він приймає вітання від величезної армії шанувальників у всьому світі, а також від рідних людей.

На своїй сторінці в InstagramВікторія Бекхем опублікувала низку душевних фото, привітавши чоловіка з днем народження.

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Я так тебе люблю, @davidbeckham, ти найнеймовірніший чоловік, про якого можна тільки мріяти, і я почуваюся по-справжньому щасливою. Ти моє все, я тебе дуже люблю, з днем народження!

- підписала романтичні знімки з іменинником екс"перчинка".

Шанувальники в Мережі захоплюються, як цій знаменитій парі, незважаючи на численні чутки про розлучення, вдалося пронести кохання через 20 років життя. Для мільйонів людей – вони живий приклад того, що справжнє кохання існує. А плід цих почуттів – четверо дітей, для яких Девід Бекхем, за словами Вікі, є ідеальним батьком.

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Нам тільки лишається приєднатися до найщиріших привітань!

Також не пропустіть, що Девід та Вікторія подарували синові на весілля.