Стало відомо, що Девід та Вікторія Бекхем подарували на весілля синові

Це весілля стало головним світським заходом весни в США. Гості переказували гроші до фонду допомоги Україні, але батьки молодят також не залишили їх без подарунків

Пара продовжує приймати привітання! / Фото: British Vogue

Ще дуже довго у світській тусовці США обговорюватимуть розкішну весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, що відбулася 10 квітня, адже захід вийшов по-справжньому гламурним. І з'явилася перша інформація про подарунок від Бекхемів для молодят.

Зазначимо, що весілля Бекхема та Пельтц пройшло у суворій секретності. Гостям також заборонили робити фото та писати щось у соцмережах. І це не дивно, адже право на ексклюзивну зйомку одержав британський Vogue.

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Важливо сказати, що молодята попросили гостей весілля (а їх було близько 300 осіб) замість подарунків зробити від їхнього імені пожертвування до гуманітарного фонду Care для допомоги українцям, що постраждали від воєнних дій.

Але відомі батьки, звичайно ж, не залишили спадкоємців без подарунків. Усім шалено цікаво, що ж презентувало подружжя Бекхемів. Повідомляється, що Девід подарував парі раритетний Jaguar XK140 1954 року випуску, який спеціально для пари переробили на сучасний електрокар! Машину перефарбували у блакитний колір, який багатьом нагадав машину із весільної церемонії Меган та Гаррі у 2018 році.

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Шанувальники бажають парі так само щасливого, як гарного життя.

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