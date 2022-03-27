Це треба бачити! Співачка Кеті Перрі прямо зі сцени свого концерту послала Путіна

Співачка вкотре підтримала українців / Фото: instagram.com/katyperry

Поки в Мережі обговорювали, що Орландо Блум допомагає українським біженцям у Молдові, у контексті підтримки України нагадала про себе і співачка Кеті Перрі, кохана голлівудського актора.

Популярність у TitTok зараз набирає відео, де американська співачка Кеті Перрі на п'яти концертах у Лас-Вегасі зі сцени закликала глядачів пошуміти за Україну та послала Путіна. Це треба бачити!

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Зазначимо, що раніше Кеті Перрі вже висловлювала підтримку Україні. Вона публікувала у сторіз фоторепортаж Лінсі Аддаріо – фотожурналіста The New York Times. Це були непрості кадри: вагітні, які змушені ховатися в бомбосховищах, діти в метро, біженці, які намагаються врятуватися від російського бомбардування на центральному вокзалі.

Кеті Перрі

Ми дякуємо Кеті Перрі за її позицію та підтримку України у найчорніший момент сучасної історії.

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