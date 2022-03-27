Это надо видеть! Певица Кэти Перри прямо со сцены своего концерта послала Путина

Певица в очередной раз поддержала украинцев / Фото: instagram.com/katyperry

Пока в Сети обсуждали, что Орландо Блум помогает украинским беженцам в Молдове, в контексте поддержи Украины напомнила о себе и певица Кэти Перри, возлюбленная голливудского актера.

Популярность в TitTok сейчас набирает видео, где американская певица Кэти Перри на пяти концертах в Лас-Вегасе со сцены артистка призвала зрителей пошуметь за Украину и послала Путина. Это надо видеть!

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Отметим, ранее Кэти Перри уже выражала поддержку Украине. Она публиковала в сториз фоторепортаж Линси Аддарио – фотожурналиста The New York Times. На фото были непростые кадры: беременные, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах, дети в метро, беженцы, пытающиеся спастись от российской бомбежки на центральном вокзале.

Кэти Перри

Мы благодарим Кэти Перри за ее позицию и поддержку Украины в самый черный момент современной истории.

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