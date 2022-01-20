Це офіційно: гурт "Тартак" оголосив про розпад

Колектив офіційно завершує свою роботу / Фото: Facebook

У 2020-му році фанати гурту жахнулися від новини: незмінний фронтмен Олександр Положинський йде з колективу. Але, як виявилося, це не всі сумні звістки. Сьогодні учасники гурту повідомили: "Тартак" припиняє існування.

Гурт "Тартак" розпався

Така інформація з'явилася на офіційній сторінці колективу у Facebook. Музиканти душевно подякували шанувальникам за багаторічну підтримку, любов та увагу, а також закликали не сумувати, а чекати на новий проєкт.

Реклама

Група "Тартак" завершує своє існування / Фото: Facebook

Ми, музиканти Тартака, сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші намагання утримати на ходу цю легендарну машину, але дуже багато перешкод ми зустріли на шляху. Проте ми маємо і хорошу новину. За майже два роки існування "Тартака" в оновленому складі нам вдалося створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатися далі. Зовсім скоро вийде у світ наш новий проєкт над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатися прем'єри першої, дебютної роботи. До зустрічі!

А це означає, що незабаром почнеться нова історія.

Реклама

Пропонуємо згадати кілька улюблених треків гурту "Тартак", які знають усі.

Реклама

Нагадаємо, гурт "Тартак" був заснований 1996 року в Луцьку. У лютому 2020 року фронтмен гурту Олександр Положинський залишив колектив, а також завершив творчість в іншому своєму музичному проєкті Був'є. На заміну йому в Тартак прийшов новий соліст Сергій Строян. У дискографії "Тартака" налічується 10 студійних альбомів.

Також сьогодні активно обговорюють архівні фото Софії Ротару з покійним чоловіком.