Анатолію Євдокименку виповнилося б 80: дивимося архівні фото Ротару з чоловіком

Чоловікові Софії Ротару Анатолію Євдокименку сьогодні виповнилося б 80 років. Але, на жаль, разом відзначити цей гарний ювілей парі не судилося. Анатолій пішов із життя зарано...
Ротару та Євдокименко прожили в шлюбі 34 щасливих роки / Фото: открытые источники, "Сегодня"
20 січня 1942 року народився Анатолій Євдокименко, український музикант, керівник ансамблю "Червона рута", чоловік Софії Ротару. Сьогодні йому виповнилося б 80 років. Як данину пам'яті артисту, згадуємо його архівні фото з дружиною, які так рідко з'являються у Мережі.
Сьогодні Софія Ротару також опублікувала зворушливий кадр на згадку про коханого, рана від втрати досі ще болить.
Софія Ротару віддала дань пам'яті чоловіку в Instagram / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Нагадаємо, історія знайомства цієї відомої пари була досить нетривіальною. Так, юна Софія Ротару, вигравши один із конкурсів самодіяльності, потрапила на обкладинку журналу "Україна". Побачивши харизматичну брюнетку на обкладинці, Анатолій закохався у артистку. Незабаром вони познайомилися особисто.
Те саме фото Софії Ротару на обкладинці журналу "Україна" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan
Весілля відбулося 1968 року. До речі, Анатолій Євдокименко керував ансамблем "Червона рута", де виступала Софія Ротару.
Красиве весілля Ротару та Євдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko
Вже через 2 роки, 1970 року, у пари народився син Руслан.
Поєднуючи особисте життя, виховання сина та творчість, пара йшла разом по життю. У щасливому шлюбі вони прожили 34 роки.
Софія Ротару сподобалась Анатолію Євдокименко буквально з першого погляду / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
До речі, чоловік був режисером-постановником усіх концертних програм Ротару.
Євдокименко підтримував дружину у всіх її творчих починаннях / Фото: открытые источники
Помер Анатолій Євдокименко 23 жовтня 2002 року, на 61-му році життя, від інсульту.
Співачка до сих пір сумує за чоловіком... / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
2003 року вулицю у Чернівцях, на якій жив Анатолій Євдокименко, назвали його ім'ям.
Софія Ротару з чоловіком Анатолієм Євдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Після смерті чоловіка Софія Михайлівна заміж не виходила.
Ротару та Євдокименко прожили у щасливому шлюбі 34 роки / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Хоч би як приписували в Мережі співачки романи, вона спростовувала чутки і не раз говорила, що чоловік – її єдине кохання.
Співачка зізнавалась, що чоловік – єдине кохання у її житті / Фото: uznayvse
Нагадаємо, раніше ми згадували, як після смерті Мурата Насирова живе його сім'я.
Ірина Майстренко
Редактор Зірки Сьогодні
Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року. Більше статей автора