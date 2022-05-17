Це повне дно! Стендап-комік обурив українців, пожартувавши про загиблих бійців ЗСУ

Олег Грюндік невдало пожартував про загиблих захисників України / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом стендапери все частіше вляпуються у неприємні ситуації через свої витівки. То російський комік казахстанського походження Нурлан Сабуров показав себе у найгіршому вигляді, пожартувавши про місячні. Тепер український стендап-комік Олег Грюндік обурив глядачів своїм жартом.

Днями Грюндік виступав у львівському клубі-бомбосховищі СULT Comedy Hall. Там він невдало пожартував про компенсацію в розмірі 15 мільйонів гривень, яку отримують сім'ї загиблих захисників України. Відео із заходу опублікували на YouTube-каналі STAND UP Battle Club.

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Під час свого виступу стендапер порівняв компенсації сім'ям загиблих українських героїв із "ковідною тисячею" за вакцинацію, яку спочатку влада дозволяла витрачати на обмежену кількість послуг: на книги, похід до спортивної зали або кінотеатру.

Сім'ям загиблих воїнів ЗСУ компенсують 15 мільйонів гривень, чи чули таке? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатри, спортзал, – сказав гуморист.

І якщо глядачі, які були присутні в залі, сміялися і аплодували, то в Мережі на таку витівку коміка відрегаували розлючено:

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Жарт про ЗСУшників – дно. Автору треба було виписати срача і тим самим закінчити виступ.

Скріншот YouTube

Олегу Грюндіку з жартом "про померлих зсушніків (його слова) та півтора мільйона гривень треба було начистити помийний писок прямо в залі

Скріншот YouTube

Жарт про загиблих бійців ЗСУ і компенсацію це що було? Ви серйозно?

Скріншот YouTube

Після хвилі хейту Олег Грюндік вибачився за жарт. За словами коміка, він обрав невдалий приклад і нікого не хотів ним образити. Відео з вибаченнями від стендапера з'явилось у Instagram-акаунті ZahidWTF.

Я прошу вибачення у всіх, кого зачепив мій жарт. Я не мав на меті нікого образити. Я усвідомлюю, що він є не на часі і цього не варто було, швидше за все, робити. Я буду вчитися на своїх помилках, адже така моя доля, – сказав гуморист.

Як пояснив Грюндік, він хотів пожартувати про обмеженість витрат державних коштів, а не про ЗСУ. Проте комік усвідомив, що вчинив неправильно і образив родичів та друзів загиблих воїнів.

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До речі, нещодавно Володимир Остапчук разом з каналом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.