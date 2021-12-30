"Це повний капець": Тоня Матвієнко впала в депресію перед днем народження

Співачка Тоня Матвієнко / Фото: прес-служба

Співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно показала сімейне фото з мамою та дочкою , відсвяткувала свій 40-річний ювілей Журналістам програми "Зірковий шлях" співачка розповіла, як відзначила цьогорічне свято.

Тоня Матвієнко зізналася, який подарунок подарував їй коханий чоловік Арсен Мірзоян на День народження. За словами співачки, чоловік подарував їй прикрасу. Окрім Арсена Мірзояна Тоню також привітали друзі та рідні.

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Наш знайомий живе в Америці, замовив квіти із доставкою. Мама вийшла зранку привітати. Мама мені щороку вазончики вішає. Приїжджали гості із квітами, тортики привозили, подруги торти напекли. Дуже було тепло та зворушливо, – поділилася з журналістами каналу "Україна" Матвієнко.

Тоня Матвієнко відсвяткувала 40-річчя / Фото: пресслужба

Співачка додала, що не хотіла відзначати цю дату і навіть упала в депресію перед своїм 40-річчям.

Депресувала через те, що мені 40 років, така дата. Для мене це повний капець. Я завжди за те, щоб бути молодою, вродливою. І тут 40. Ну якось, чесно, час дуже швидко пролетів. Але в День народження все пройшло. Я сказала: "Дай Бог усім так виглядати, як я у 40". І 40 років чудові, – розповіла артистка.

Дивіться "Зірковий шлях" у ефірі каналу "Україна".

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Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян придбали окреме житло , але переїхати поки що туди не можуть через проблеми із забудовником.