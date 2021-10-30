Власова танцювала із COVID-19 на Танцях з зірками: Вони знали, що у мене вірус

/ Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Зіркова пара Євгенії Власової та Максима Леонова покинула 8 епізод проєкт "Танці з зірками". Але, як заявила співачка у прямому ефірі у себе в Instagram їй довелося б тимчасово залишити шоу незалежно від результатів глядацького голосування та вердикту суддів. Причиною цього став би позитивний тест на коронавірус, який артистка зробила вже після вильоту з проекту

Не знаю, у якій формі він у мене. Сподіваюся, не дуже у важкій, бо поки що я ще ходжу, щось роблю, – каже Євгенія.

Також Власова поскаржилася на типові для хворих симптоми – втрату смаку та запаху:

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Найстрашніше, що стрес не можу заїсти. Нічого не відчуваєш і це жахливо, – зізналася співачка.

Незважаючи на те, що підтвердження хвороби на момент виступу у неї не було, вона все одно відчувала слабкість, яка заважала танцювати:

Зізнаюся чесно, це було дуже непросто, але ми впоралися. "Танці із зірками" – це те місце, де нікого не цікавить, як ти почуваєшся. Вони знали, що маю якийсь вірус. Але сказали б, що треба робити свою справу, якщо ти підписала контракт. Я зробила свою справу. Це не дуже приємна для мене історія, – розповіла Євгенія.

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