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Валерій Гаркалін після виходу з коми перебуває у тяжкому стані – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
30 жовтня, 16:51
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67-річного актора на початку жовтня госпіталізували у тяжкому стані. Через кілька днів Гаркаліна підключили до апарату ШВЛ, але через тиждень він вийшов з коми
Валерій Гаркалін після виходу з коми перебуває у тяжкому стані
Валерій Гаркалін після виходу з коми перебуває у тяжкому стані / Фото: YouTube

Зараз стан зірки "Шірлі-мирлі" та серіалу "Моя прекрасна няня" оцінюють як вкрай важкий. Лікарі стурбовані роботою серця Гаркаліна, пише КП.

До того ж, у актора все частіше спостерігається низький тиск, йому постійно призначають нові препарати.

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Валерій Гаркалін
Валерій Гаркалін / Фото: Instagram

Що сталося з Гаркаліним

Російського артиста Валерія Гаркаліна госпіталізували у Москві із COVID-19. На той момент у актора діагностували пневмонію та ураження 85% легень.

На тлі коронавірусної інфекції у Гаркаліна утворився тромбоз вен на ногах. Через тиждень після того, як 67-річний Валерій Гаркалін вийшов з коми, його стан різко погіршився і почалися проблеми з серцем.

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Валерій Гаркалін знайомий глядачам з фільмів "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста". Він також знявся у серіалах "Моя прекрасна нянька", "Між нами дівчатками".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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