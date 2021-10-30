Валерій Гаркалін після виходу з коми перебуває у тяжкому стані – ЗМІ

67-річного актора на початку жовтня госпіталізували у тяжкому стані. Через кілька днів Гаркаліна підключили до апарату ШВЛ, але через тиждень він вийшов з коми

Валерій Гаркалін після виходу з коми перебуває у тяжкому стані / Фото: YouTube

Зараз стан зірки "Шірлі-мирлі" та серіалу "Моя прекрасна няня" оцінюють як вкрай важкий. Лікарі стурбовані роботою серця Гаркаліна, пише КП.

До того ж, у актора все частіше спостерігається низький тиск, йому постійно призначають нові препарати.

Реклама

Валерій Гаркалін / Фото: Instagram

Що сталося з Гаркаліним

Російського артиста Валерія Гаркаліна госпіталізували у Москві із COVID-19. На той момент у актора діагностували пневмонію та ураження 85% легень.

На тлі коронавірусної інфекції у Гаркаліна утворився тромбоз вен на ногах. Через тиждень після того, як 67-річний Валерій Гаркалін вийшов з коми, його стан різко погіршився і почалися проблеми з серцем.

Реклама

Валерій Гаркалін знайомий глядачам з фільмів "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста". Він також знявся у серіалах "Моя прекрасна нянька", "Між нами дівчатками".

Як зірки ставляться до вакцинації від COVID-19, дивіться у сюжеті:

Реклама

Ще новини на тему: