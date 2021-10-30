Валерій Гаркалін після виходу з коми перебуває у тяжкому стані – ЗМІ

Зараз стан зірки "Шірлі-мирлі" та серіалу "Моя прекрасна няня" оцінюють як вкрай важкий. Лікарі стурбовані роботою серця Гаркаліна, пише КП.
До того ж, у актора все частіше спостерігається низький тиск, йому постійно призначають нові препарати.
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Що сталося з Гаркаліним
Російського артиста Валерія Гаркаліна госпіталізували у Москві із COVID-19. На той момент у актора діагностували пневмонію та ураження 85% легень.
На тлі коронавірусної інфекції у Гаркаліна утворився тромбоз вен на ногах. Через тиждень після того, як 67-річний Валерій Гаркалін вийшов з коми, його стан різко погіршився і почалися проблеми з серцем.
Валерій Гаркалін знайомий глядачам з фільмів "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста". Він також знявся у серіалах "Моя прекрасна нянька", "Між нами дівчатками".
Як зірки ставляться до вакцинації від COVID-19, дивіться у сюжеті:
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