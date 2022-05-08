Євробачення-2022: хто виступить у першому півфіналі конкурсу (список)

Учасники першого півфіналу "Євробачення-2022" / Фото: eurovision.tv

Перший півфінал "Євробачення-2022" відбудеться 10 травняо 22:00 за київським часом. На сцену вийдуть представники 17 країн, у тому числі й України.

Хто виступить у першому півфіналі "Євробачення-2022" – читайте у матеріалі сайту "Сьогодні".

Реклама

Ronela Hajati – Sekret (Албанія)

32-річна співачка Ронела Хаяті відкриватиме конкурс – артистка виступить під номером 1.

Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвія)

Ризький гурт, у складі якого шестеро музикантів, вийдуть на сцену другими.

Реклама

Monika Liu – Sentimentai (Литва)

34-річна литовська виконавиця представить свою країну під номером 3.

Реклама

Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)

Четвертим у конкурсому списку йде музикант з швейцарського Аппенцелля

LPS – Disko (Словенія)

Під номером 5 виступатиме підлітковий поп-гурт, до складу якого входять п'ятеро учасників. Сюжет їхньої пісні розповідає сумну і правдиву історію вокаліста гурту Філіпа, якого кинула дівчина на дискотеці.

Kalush Orchestra – Stefania (Україна)

Український хіп-хоп колектив з піснею Stefania виступить під номером 6. Як ми вже знаємо, композиція присвячена мамі фронтмена гурту Олега Псюка.

Intelligent Music Project – Intention (Болгарія)

Болгарський колектив, який вже має великий досвід виступів на концертах, вийде на сцену під номером 7.





S10 – De Diepte (Нідерланди)

21-річна нідерландська співачка, яка прославилася як улюблениця голландської альт-поп-сцени, підкорюватиме сцену "Євробачення" під номером 8.

Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)

Колектив, який існує з 1994 року та вже двічі брав участь у "Євробаченні", виступатиме дев'ятим.

MARO – Saudade Saudade (Португалія)

27-річна співачка з Ліссабону збирається представляти свою країну на конкурсі десятою.

Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватія)

Артистка з міста Осієк виступатиме під номер 11.

REDDI – The Show (Данія)

Датсько-шведський жіночий квартет збирається представляти країну на "Євробаченні" під номер 12.

LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрія)

Під 13-м номером на сцену вийде австрійсько-італійський дует.

Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)

Сігга, Бета та Елін – це група сестер, які співають разом, скільки себе пам’ятають. Вони разом зі своїм братом представлятимуть свою країну 14-ми.

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)

25-річна греко-норвежська співачка у першому півфіналі конкурсу виступатиме під номером 15.

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)

16-м вийде на сцену "галактичний" колектив з Норвегії.

Rosa Linn – Snap (Вірменія)

І останньою – 17-ю – у першому півфіналі "Євробачення-2022" виступить 21-річна вірменська вокалістка.

Раніше ми писали, де можна дивитись "Євробачення-2022" в Україні та за кордоном.