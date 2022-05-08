Евровидение-2022: кто выступит в первом полуфинале (список)

Участники первого полуфинала "Евровидение-2022" / Фото: eurovision.tv
Первый полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 мая в 22:00 по киевскому времени. На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Украины.
Кто выступит в первом полуфинале "Евровидения-2022" – читайте в материале сайта "Сегодня".
Ronela Hajati – Секрет (Албания)
32-летняя певица Ронела Хаяти будет открывать конкурс – артистка выступит под номером 1.
Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвия)
Рижская группа, в составе которой шесть музыкантов, выйдут на сцену вторыми.
Monika Liu – Sentimentai (Литва)
34-летняя литовская исполнительница представит свою страну под номером 3.
Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)
Четвертым в конкурсном списке идет музыкант из швейцарского Аппенцелля.
LPS – Disko (Словения)
Под номером 5 будет выступать подростковая поп-группа, в состав которой входят пятеро участников. Сюжет их песни рассказывает грустную и правдивую историю вокалиста группы Филиппа, которого бросила девочка на дискотеке.
Kalush Orchestra – Stefania(Украина)
Украинский хип-хоп коллектив с песней Stefania выступит под номером 6. Как мы знаем, композиция посвящена маме фронтмена группы Олега Псюка.
Intelligent Music Project – Intention (Болгария)
Болгарский коллектив, у которого есть уже большой опыт выступлений на концертах, выйдет на сцену под номером 7.
S10 – De Diepte (Нидерланды)
21-летняя нидерландская певица, прославившаяся как любимица голландской альт-поп-сцены, будет покорять сцену "Евровидения" под номером 8.
Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
Коллектив, который существует с 1994 года и уже дважды участвовал на "Евровидении", будет выступать девятым.
MARO – Saudade Saudade (Португалия)
27-летняя певица из Лиссабона собирается представлять свою страну на конкурсе десятой.
Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватия)
Артистка из Осиека будет выступать под номер 11.
REDDI – The Show (Дания)
Датско-шведский женский квартет собирается представлять свою страну на "Евровидении" под номер 12.
LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрия)
Под 13-м номером на сцену выйдет австрийско-итальянский дуэт.
Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)
Сигга, Бета и Элин – это группа сестер, которые поют вместе, сколько себя помнят. Они вместе со своим братом будут представлять свою страну 14-ми.
Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)
25-летняя греко-норвежская певица в первом полуфинале будет выступать под номером 15.
Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)
16-м выйдет на сцену "галактический" коллектив из Норвегии.
Rosa Linn – Snap (Армения)
И последней – 17-й – в первом полуфинале "Евровидения-2022" выступит 21-летняя армянская вокалистка.
Раньше мы писали, где можно посмотреть "Евровидение-2022" в Украине и за рубежом.