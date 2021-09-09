Фігура онуки Єлизавети II викликала суперечки в Мережі: Знову вагітна? (Фото)

Принцеса Євгенія збентежила підписників знімками з кругленьким животом / Фото: Getty Images, instagram.com/princesseugenie

У коментарях під новими фото принцеси Євгенії, яка вперше стала мамою в лютому цього року, виникла жвава дискусія: багато підписників принцеси не можуть зрозуміти, коли були зроблені фото. Деякі почали вітати Євгенію з другої вагітність (лише через пів року після перших пологів), а інші впевнені – це животик, який ще остаточно не прийшов в форму після пологів.

Принцеса Євгенія викликала суперечки в Мережі через її фігуру / Фото: instagram.com/princesseugenie

Ось, що почали писати деякі з підписників Євгенії:

Вагітний животик?

Знову вагітна?

Новий малюк?

Інші стали писати про те, що фото старі і на цих знімках принцеса ще вагітна, інші зазначили, що так і має виглядати жінка після пологів, але завдяки соцмережам всі звикли бачити інше.

Перестаньте говорити, що вона вагітна. Це так безсердечно. Ось що відбувається, коли різні типи жіночого тіла недостатньо представлені в медіа. Завдяки принцесі тепер такої інформації більше. Вона виглядає приголомшливо – здоровою і щасливою, – написала одна з підписниць Євгенії.

Назва

Як пише People, фото дійсно були зроблені ще в той час, коли принцеса Євгенія була вагітною. На фото і відео, які з'явилися в Instagram, принцеса розповідає про Royal Collection Trust, на якій представлені картини з Букінгемського палацу.

Принцеса Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк вперше стали батьками 9 лютого цього року. Джек і Євгенія одружилися в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, оловікові онуки Єлизавети II довелося поміняти роботу після фото з моделями на яхті.