Фільм "Маріуполіс 2" загиблого литовського режисера отримав нагороду Канського кінофестивалю

Фільм "Маріуполіс 2" Мантаса Кведаравічюса отримав приз у Каннах / Фото: Getty Images

На початку квітня стало відомо, що литовський режисер, який створив документальний фільм "Маріуполіс 2", Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі. Йому було 45 років.

Фільм Мантаса показали на 75-му Канському кінофестивалі. Кінокартина здобула особливу нагороду від журі премії "Золоте око", пише Variety. Ось як члени журі прокоментували нагородження фільму:

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Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з жодним іншим фільмом конкурсу – найрадикальнішій, найсміливішій, найартистичнішій та екзистенційній заяві – "Маріуполіс 2". Режисер Мантас Кведаравічюс – серед тисяч мирних жителів, убитих російською армією з початку повномасштабного путінського вторгнення.

Фільм "Маріуполіс 2" отримав нагороду Канського кінофестивалю

Мантас Кведаравічюс був автором фільму "Маріуполіс" (2016) про війну на Донеччині. Її прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі. Цей фільм називають "людською історією на тлі історичних потрясінь".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну режисер вирушив до Маріуполя, щоб зняти матеріал для "Маріуполіса 2". Роботу над картиною завершила наречена режисера Анна Білоброва.

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