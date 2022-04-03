У Маріуполі загинув литовський режисер Мантас Кведаравічюс

З'явилися невтішні новини, які нікого не залишають байдужими

Російські окупанти убили режиссера Мантаса Кведаравичюса / Фото: открытые источники

Російське вторгнення в Україну вражає жорстокістю та нелюдяністю. Щодня повідомляється все про нові та нові жертви. Стало відомо, що у Маріуполі загинув Мантас Кведаравічюс, відомий литовський кінорежисер. Йому було 45 років.

Трагічні новини цієї ночі повідомив російський та латвійський режисер документального кіно Віталій Манський на сторінці у Facebook.

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Мантас Кведаравічюс ліворуч

Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом із Мантасом на Артдокфесті у Ризі, у 2016 році обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас усе більше мовчав і думав,

- написав Манський у соцмережі.

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Литовське видання 15min з посиланням на джерело повідомляє, що в машину, в якій їхав режисер, потрапила російська ракета, він помер у лікарні.

Мантас Кведаравічюс був автором фільму "Маріуполіс" (2016) про війну на Донбасі. Її прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі. Цей фільм називають "людською історією на тлі історичних потрясінь".

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Співчуваємо...

Раніше також повідомлялося, що під Києвом загинув відомий фотожурналіст Макс Левін.