Фінал масштабного шоу «Співають всі!» судитиме Олег Винник / Фото: телеканал "Україна"

За словами Олега Винника, з правилами масштабного шоу він ознайомився безпосередньо на знімальному майданчику. Співак знав, що серед зіркової сотні побачить багато своїх колег, та не думав, що буде так хвилююче виступати перед ними.

Мені казали ознайомитись із форматом, але я спеціально цього не робив – хотів прийти і просто зануритись в абсолютно новий для мене проєкт. Це набагато краще – не простіше чи складніше, а чесніше, все по-справжньому. Перше враження незабутнє – виходиш на сцену, а перед тобою вся сотня. І тут закрадається думка – мене зараз теж будуть оцінювати! – каже Олег Винник.

Журі шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Та оцінювати виступ артиста його колеги не будуть, а от співати і підтанцьовувати – ще й як. І, звичайно ж, всією сотнею обиратимуть переможця масштабного шоу.

завжди кажу, що наша країна надзвичайно багата на таланти. Таке враження, що людина тільки-но народилась і вже співає. Це дуже круто! Повірте, я багато країн об’їздив, але саме в нас щороку з’являється така величезна кількість талановитих людей. Хто ж стане переможцем шоу "Співають всі!" – вмикайте телеканал "Україна" цієї суботи і все дізнаєтесь, – інтригує Олег Винник.

Розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться грандіозний фінал шоу "Співають всі!" в цю суботу, 16 жовтня, о 21:00 на телеканалі "Україна" . Всі випуски також доступні ексклюзивно на OLL.TV!

