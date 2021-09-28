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Екстрасенс назвав переможця грандіозного шоу Співають всі!

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 17:36
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Суддя популярного шоу "Співають всі!", співучий екстрасенс Максим Гордєєв розповів, кому карти прогнозують перемогу в проекті і виграш у розмірі півмільйона гривень
Максим Гордєєв назвав переможця грандіозного шоу «Співають всі!»
Максим Гордєєв назвав переможця грандіозного шоу «Співають всі!» / Фото: телеканал "Україна"

П'ять випусків масштабного талант-шоу "Співають всі!" вже позаду і через кілька тижнів ми дізнаємося, хто стане тріумфатором проекту.

Але співаючий екстрасенс Максим Гордєєв вирішив заглянути в майбутнє і за допомогою своїх карт спробував передбачити, хто виграє в шоу.

Перша випала карта – помірність. Тобто це буде людина, яка балансує між дорослістю і дитячістю і зможе сподобатися всім. Друга – карта смерті. Вона символізує те, що людина не просто розірве нас всіх, а буде абсолютно новою, свіжою. Імовірність того, що вона вже популярна в певних колах – вкрай мала, – розповів зірковий експерт.

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Хто стане переможцем шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

А ось третьою випала карта – справедливість. За словами екстрасенса, вона говорить про те, що ця людина дійсно заслуговує на перемогу, а проєкт "Співають всі!" дасть їй потужний старт у кар'єрі і кардинально змінить життя.

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Та що ж говорять карти про стать переможця?

Швидше за все, це буде чоловік . У ньому є і чоловіча, і жіноча енергетика, але вона дуже сильна, в якомусь сенсі навіть агресивна. Тому на 60-70 відсотків можу сказати, що це чоловік. Ну або жінка з дуже сильним характером, – вважає Максим Гордєєв.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це шоу.

Дивіться новий випуск проекту "Співають всі!" в цю суботу о 21:00 на телеканалі "Україна". Всі епізоди також доступні ексклюзивно на OLL.TV!

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Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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