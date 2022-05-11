Фіналістка Євробачення-2022 з Литви вигукнула "Слава Україні!" на пресконференції

Представниця Литви на "Євробачення" Monika Liu підтримала Україну. / Фото: Скріншот із відео

У першому півфіналі "Євробачення-2022", де виступав також український гурт Kalush Orchestra, багато єврофанів та учасників змагання підтримали нашу країну. Свою підтримку європейці демонстрували переважно за допомогою синьо-жовтої символіки на прапорах та одязі.

Окрім цього, 34-річна співачка з Литви Моніка Лю, яка також пройшла у гранд-фінал, висловилася під час пресконференції про війну в Україні.

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Спершу учасниця конкурсу жартувала та раділа тому, що ще виступить на сцені "Євробачення". Але наприкінці своє промови вона закликала єврофанів та своїх суперників підтримувати Україну.

Я хочу сказати дуже важливу думку для усіх вас. Давайте не забувати про те, що в Україні війна. Підтримуйте, надсилайте кошти. Гроші важливі і увага також! Будь ласка! Слава Україні! Героям Слава! – висловилась Моніка.

Також зазначимо, що під час оголошення результатів голосування "Євробачення" співачка у колі групи підтримки тримала в руках маленький прапор України.

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До слова, Моніка Лю представляла свою країну під номером 3 з піснею Sentimentai. Відео з її виступу залишимо у матеріалі.

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Нагадаємо, також представниці Ісландії - гурт Systur підтримали нашу країну, вийшовши на сцену з українським прапором на руці.