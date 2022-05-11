Финалистка Евровидения-2022 из Литвы выкрикнула "Слава Украине!" на пресс-конференции

Представительница Литвы на "Евровидении" Monika Liu поддержала Украину. / Фото: eurovision.tv, Скриншот из видео

В первом полуфинале "Евровидение-2022", где выступала также украинская группа Kalush Orchestra , многие еврофаны и участники соревнования поддержали нашу страну. Свою поддержку европейцы демонстрировали преимущественно с помощью сине-желтой символики на флагах и одежде.

Кроме этого, 34-летняя певица из Литвы Моника Лю, которая также прошла в гранд-финал, высказалась во время пресс-конференции о войне в Украине.

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Сперва участница конкурса шутила и радовалась тому, что еще выступит на сцене "Евровидения". Но в конце своей речи она призвала еврофанов и своих соперников поддерживать Украину.

Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать, что в Украине война. Поддерживайте, отправляйте средства. Деньги важны и внимание тоже! Пожайлуста! Слава Украине! Героям Слава! – высказалась Моника.

Также отметим, что во время оглашения результатов голосования "Евровидения" певица в кругу группы поддержки держала в руках маленький флаг Украины.

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Кстати, Моника Лю представляла свою страну под номером 3 с песней Sentimentai. Видео с ее выступления оставим в материале.

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Напомним, также представительницы Исландии – группа Systur поддержали нашу страну, выйдя на сцену с украинским флагом на руках.