Фото дня: гаряча Ріанна у новому кампейні Savage X Fenty

Гаряча Ріанна у новому кампейні Savage X Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

У перший день листопада співачка Ріанна показала частинку нової лінійки Tagged для її власного бренду Savage x Fenty. Знімками Рі поділилася в Instagram-профілі.

У пості – три світлини неймовірно сексуальної "bad gal riri" у фіолетовому спідньому. Ці образи є частиною листопадової колекції Savage x Fenty.

Комплект складається з бюстгальтера з вирізом посередині та мереживною тканиною з боків, трусиків, мереживної підв'язки та прозорих фіолетових колготок.

(Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:)

Останні кілька років Ріанна активно займається розвитком своїх брендів нижньої білизни Savage x Fenty та косметики Fenty Beauty.

Цього року видання Forbes USA присудило їй звання найбагатшої жінки в індустрії музики. Влітку статки Рі оцінювалися в 1,7 мільярда доларів (близько 45 мільярдів гривень).

У травні цього року Ріанна підтвердила роман із A$AP Rocky. У 2013 році репер підтримав Ріанну під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.

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