Гарік Харламов розійшовся із зіркою серіалу Кріпосна

Гарік Харламов та Катерина Ковальчук розійшлися / Фото: uznayvse
Проте щастя пари було недовгим. Перші чутки про розрив акторів з'явилися на початку року, коли Харламов потрапив до лікарні з високою температурою, а Ковальчук не поспішала сидіти поруч із коханим і в цей час влаштовувала вечірки з друзями, а потім поїхала у відпустку на Кубу.
Як пише Telegram-канал "Курятник" пара розлучилася місяць тому. Харламов та Ковальчук не поспішають коментувати особисте життя.
До слова, днями зірка серіалу "Кріпосна" вийшла у світ у компанії актора Павла Рассомахіна. Вони разом позували на червоній доріжці.
Гарік Харламов та Катерина Ковальчук
Пара познайомилася на зйомках серіалу "Гусар". Про роман Харламова та Ковальчук вперше заговорили на початку 2020 року. Свої стосунки закохані не виставляли, але й не ховали. Весною минулого року вони разом відпочивали в Сочі і ділилися знімками з тих самих місць.
Нову дівчину Харламова регулярно порівнювали із колишньою дружиною Крістіною Асмус. Сам актор волів цю тему не обговорювати.
Нагадаємо, нещодавно Гарік Харламов висміяв чутки про причини його розлучення з Крістіною Асмус .