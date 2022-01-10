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Гарик Харламов оказался в больнице с температурой под 40: "Год для меня начался не очень"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 21:41
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На днях экс-муж Кристины Асмус серьезно заболел. Сейчас артист находится в больнице с высокой температурой
Гарик Харламов рассказал о своем самочувствии.
Гарик Харламов рассказал о своем самочувствии. / Фото: garikkharlamov

Гарик Харламов, который недавно нежно поздравил дочь с днем рождения, признался поклонникам, что плохо себя чувствует, однако он не стал озвучивать диагноз.

В Instagram юморист опубликовал фото, на котором он показал капельницу, и рассказал, что у него температура 39,6. Впрочем, без шуток Гарика Харламова и здесь не обошлось.

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Ни разу не было у меня поста с температурой 39,6. Это впервые. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего, кроме удивительного желания выложить это здесь. Зачем мне это нужно? Вообще, не нужно? Для чего это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Да все, бред пошел. Не болейте, – поделился артист.

Скриншот instagram/garikkharlamov

В комментариях фаны и коллеги пожелали Харламову скорейшего выздоровления и возвращения домой. Также некоторые поинтересовались у шоумена, не коронавирус ли у него:

  • Поправляйся, Гарик!
  • Братуль, держись! Я неделю из 39,6 пролежал.
  • Выздоравливай, ты еще нужен программе, "Давай поженимся".
  • Обычно мужики с температурой 37 уже умирают, ты как жив то.
  • Корона?
Скриншот instagram/garikkharlamov

Ранее Гарик Харламов намекнул фанатам, что у него или ангина, или грипп. Впрочем, к конкретике артист решил не прибегать. Он только отметил, что для него новый год начался неудачно.

Скриншот instagram/garikkharlamov

Все собаки в одном кадре. Давно ничего не выкладывал. Этому есть две причины. Первая причина — это я, а вторая — вся твоя семья. Короче. Первой причиной является тот факт, что я заболел. Неожиданно выяснилось, что кроме ковида на планете остались ангина и грипп. Так что год для меня начался не очень. А судя по новостям, не только для меня к сожалению, – написал юморист.

Напомним, сегодня еще одна российская звезда оказалась в больнице – Елена Проклова. У актрисы случился инсульт. Читайте, в каком сейчас состоянии артистка.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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