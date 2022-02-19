Гордон тепер і килим: журналіст показав незвичайний подарунок зі своїм обличчям (фото)

Гордону подарували килим із його портретом / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Багато хто вже бачив цукерки від Гордона, халву, чашку з лицем Гордона, футболку і навіть подушки-дакімакури з Дмитром на повний зріст.

А самому журналісту напередодні подарували килим із його портретом. На ньому також зображено дружину Дмитра Гордона – Алесю Бацман.

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Знімком Гордон поділився у своєму Instagram-профілі. "Подарунок від азербайджанських друзів" , – написав він у підписі до знімку.

Дмитро Гордон та Алеся Бацман похвалилися подарунком / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Дмитро Гордон та Алеся Бацман познайомилися у 2009 році. Тоді ходили чутки, що молода журналістка "відбила" Дмитра у дружини Олени Сербіної. Та Алеся запевняє, що це не так.

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Я прийшла робити інтерв'ю, він мені дуже сподобався, одразу видно неординарну особу. Він настільки за всіх хвилюється та піклується. Якщо у когось поганий настрій, він обов'язково підійде та спитає. Він дуже уважна людина. Він дуже щедрий і роздає все, чим може поділитися, – розповідала Бацман в інтерв'ю.

За офіційними даними, у Гордона загалом семеро дітей. Проте, за словами журналіста, не всі вони хочуть бути публічними, тому мало розповідає про їхнє життя.

Алеся та Дмитро виховують трьох дочок: Санту, Алісу та Ліану.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман виховують трьох дочок / Фото: Facebook

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Раніше Алеся Бацман розповіла про ревнощі та шлюбний контракт з Гордоном.