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Олеся Бацман розповіла про ревнощі та шлюбний контракт з Гордоном

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 21:53
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Дружина Дмитра Гордона – Олеся Бацман – дала інтерв'ю, де торкнулася багато особистих тем. Все найцікавіше з розмови – вже у нашому матеріалі
Вийшло нове інтерв'ю Олесі Бацман
Вийшло нове інтерв'ю Олесі Бацман / Фото: Facebook

Сьогодні вийшло нове інтерв'ю Олесі Бацман для YouTube-каналу "Олицька". Ми переглянули інтерв'ю дружини Гордона та ділимося найцікавішими моментами.

Олеся Бацман
Олеся Бацман / Фото: Facebook

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Про сварки та незгоди

Ведуча запитала, у чому вони з Дмитром можуть не сходитися в думках.

З якихось політичних моментів. Але не глобально, а ситуативно. Глобально ми 99,9% маємо одну позицію, дивимося в один бік.

Який Дмитро Гордон як чоловік

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Єдине, що можу сказати, відповідаючи на твоє запитання, Діма – дуже уважний. Я можу побажати нашим глядачкам, щоб їхні чоловіки були такими ж уважними.

Про ревнощі у стосунках

Ведуча запитала, чи є у їхніх стосунках ревнощі і наскільки це здорове почуття загалом, чи треба його пригнічувати.

Я нічого не пригнічую і не вважаю, що щось потрібно в собі пригнічувати, тому що ревнощі – це ознака небайдужості у стосунках. Я не даю приводів для ревнощів, до речі, він їх теж не дає. Але ревнощі з погляду того, що вони виникають – це класно, тому що це говорить про те, що він тебе кохає. Ревнощі вони тонізують, освіжають.

Олеся Бацман та Дмитро Гордон
Олеся Бацман та Дмитро Гордон / Фото: Facebook

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Про компроміси: хто частіше йде на компроміс

Ніхто не йде, напевно, ні на які компроміси, бо ми не маємо ситуацій, за яких потрібно шукати компроміс. Я серйозно говорю: ми не сваримося. У нас ніхто ніколи не підвищує один на одного голос, це не прийнято. А навіщо? Якщо можна вирішити будь-яку історію, просто говорячи. Головне – якщо щось не подобається, скажи про це, не тримай у собі. Чи не затягуй. 99% за такого підходу виявиться, що немає жодного конфлікту, протиріччя, бо це дрібниця. А от якщо люди тримають у собі, вони починають нашаровувати якісь свої особисті емоції, бачення цієї проблеми, і з маленької мухи виростає величезний слон.

До речі, романтиці в стосунках Олесі та Дмитра є місце. Періодично вони виїжджають просто вдвох на короткі вилазки в різні країни, бо це теж додаткова емоція.

Нас ніколи не заїсть рутина, оскільки постійно відбуваються якісь події. У нас постійно все у тонусі.

Бюджет сім'ї і чи є шлюбний контракт

Фінансовими питаннями сім'ї займається мати. Це запорука нашого спокою, стабільності, бо всі поточні історії на ній. Що важливо для сім'ї у фінансовій сфері, це коли грошей вистачає на те, що тобі потрібно: не на забаганки, а просто на необхідні історії, пов'язані із життєдіяльністю усієї родини. Там, де виникають у сім'ях скандали щодо бюджету, це зростає з того, що не вистачає на якісь базові речі. Власне кажучи, потрібно працювати, щоб намагатись закрити ці базові історії.

Що стосується шлюбного договору, Олеся відповіла так:

Його немає. А навіщо? Коли в сім'ї є спочатку партнерство, коли кожен абсолютно самодостатній (у тому числі у фінансовому плані), то я вважаю, що не потрібно... Немає рецепту, у кожного своя історія. Мені він не потрібен, у нас все гаразд.

Повне інтерв'ю Олесі Бацман Оліцької дивіться далі у відео.

Також читайте, чому Дмитро Гордон відмовив Зеленському коли президент пропонував високі посади.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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