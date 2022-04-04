Греммі-2022: хто отримав бажані нагороди цьогоріч

Переможці "Греммі-2022" / Фото: Instagram

Найпрестижніша музична премія "Греммі-2022" відбулась у ніч на 4 квітня у Лас-Вегасі. І хоч церемонія нагородження зазнавала змін, знаменитості змоги засяяти на червоних доріжках та отримати нагороди за працю в музичній індустрії.

Розповідаємо, хто став щасливчиком на цьогорічній церемонії вручення премії "Греммі" та за які заслуги.

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Переможці Греммі-2022

Пісня року: реп-дует Silc Sonic – Leave The Door Open.

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом: Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale.

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Найкраще соло-виконання в стилі "поп": Olivia Rodrigo – drivers license.

Найкращий вокальний поп-альбом: Olivia Rodrigo – Sour.

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Найкращий танцювальний/електронний альбом: Black Coffee – Subconsciously.

Найкраща рок-пісня: Foo Fighters – Waiting On A War.

Найкращий рок-альбом: Foo Fighters – Medicine At Midnight.

Найкраща реп-пісня: Kanye West feat. Jay-Z – Jail.

Найкращий R&B-альбом: Jazmine Sullivan – Heaux Tales.

Найкраще відео: Jon Batiste – Freedom.

Найкращий латинський поп-альбом: Alex Cuba – Mendoza.

Найкращий дует: Doja Cat, SZA – Kiss Me More.

Повний список переможців "Греммі-2022" можна знайти на офіційному сайті Recording Academy.

Варто зазначити, що під час церемонії нагородження організатори згадали про злочини та вбивства, які скоюють російські окупанти на території України. Так, на церемонії показали спеціальний сегмент, де підтримали український народ.

Нагадаємо, днями відбулася церемонія нагородження "Оскара". Читайте у матеріалах, як пройшов захід та хто отримав нагороди.