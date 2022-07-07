Група "Антитіла" повідомила про трагедію: "Велика втрата для нашої команди"

Помер звукорежисер Дмитро Хомулко / Фото: Колаж: Сьогодні

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз захищає Україну на передовій, повідомив своїм шанувальникам сумну звістку.

У віці 50 років із життя пішов відомий український продюсер Дмитро Хомулко.

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Велика втрата нашої команди. Вчора ввечері помер наш друг Дмитро Хомулко, або як усі називали його – Боб. Боб – музикант, крутий саунд-продюсер, звукорежисер, – повідомиляється на офіційній сторінці колектива в Instagram.

Останні вісім років гурт "Антитіла" співпрацював із продюсером. На студії Хомулко Bobina records було записано всі хіти музикантів.

Що стало причиною смерті звукорежисера невідомо. Дружина Хомулка також опублікувала у своєму Facebook -Акаунті фото чоловіка і повідомила, що раптова смерть продюсер настала 6 липня.

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Усі знали його як Боба, талановитого звукорежисера, музиканта та сауд-продюсера. Він був великим життєлюбом, веселим та турботливим. Так пам'ятатиму його я, – написала Ганна Марченко.

Скріншот – facebook.com/marchenk.anna

Раніше Тарас Тополя на передовій розблокував телефон загиблого солдата.