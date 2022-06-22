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Тарас Тополя на передовій розблокував телефон загиблого солдата

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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22 червня, 21:32
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Для цього фронтмену гурту "Антитіла" довелося пройти через те, що він ніколи не забуде. Все це сталося на день народження Тараса
Тарас Тополя воює з рашистами з першого дня повномасштабної війни
Тарас Тополя воює з рашистами з першого дня повномасштабної війни

Багато хто з зірок українського шоубізнесу вступили до лав ТРО та ЗСУ. Одними з першими, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, нашу країну пішли боронити учасники рок-гурту "Антитіла".

Учасники гурту "Антитіла" боронять нашу країну від рашистів
Учасники гурту "Антитіла" боронять нашу країну від рашистів / Фото: instagram.com/antytila_official

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Зараз музиканти на передовій. По позиціях б’ють рашистські танки, міномети. В таких умовах вчора, 21 червня, Тарас Тополя зустрів 35-й день народження.

А вже сьогодні наш зірковий захісник в своєму Facebook розповів, чим же запам’ятався той вівторок. Прочитане шокувало шанувальників фронтмена гурту "Антитіла".

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Був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці. Ніколи не думав, що колись прийдеться таке робити, навіть у страшному сні, – поділився у соцмережі Тарас Тополя.

Також, він зізнався: йому іноді не віриться, що все це відбувається насправді. Але інших варіантів немає – треба йти за перемогою, впевнений Тополя. На Тараса вдома чекають його дружина, співачка Alyosha, та троє дітей. Наймолодша, Марія, народилася за півтора року до війни.

Тарас Тополя з дружиною, співачкою Alyosha та дітьми
Тарас Тополя з дружиною, співачкою Alyosha та дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, зірковий волонтер Сергій Притула збирає 500 млн гривень на придбання трьох Байрактарів для ЗСУ.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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