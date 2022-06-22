Тарас Тополя на передовій розблокував телефон загиблого солдата

Багато хто з зірок українського шоубізнесу вступили до лав ТРО та ЗСУ. Одними з першими, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, нашу країну пішли боронити учасники рок-гурту "Антитіла".
Зараз музиканти на передовій. По позиціях б’ють рашистські танки, міномети. В таких умовах вчора, 21 червня, Тарас Тополя зустрів 35-й день народження.
А вже сьогодні наш зірковий захісник в своєму Facebook розповів, чим же запам’ятався той вівторок. Прочитане шокувало шанувальників фронтмена гурту "Антитіла".
Був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці. Ніколи не думав, що колись прийдеться таке робити, навіть у страшному сні, – поділився у соцмережі Тарас Тополя.
Також, він зізнався: йому іноді не віриться, що все це відбувається насправді. Але інших варіантів немає – треба йти за перемогою, впевнений Тополя. На Тараса вдома чекають його дружина, співачка Alyosha, та троє дітей. Наймолодша, Марія, народилася за півтора року до війни.
Нагадаємо, зірковий волонтер Сергій Притула збирає 500 млн гривень на придбання трьох Байрактарів для ЗСУ.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"