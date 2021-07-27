Хірург розкрив, як Софія Ротару зберігає молодість і які пластичні операції робила

Знаменита українська співачка Софія Ротару завжди відрізнялася яскравою зовнішністю. І навіть зараз, у свої 73 роки співачка виглядає не просто доглянуто, але і молодше за свої роки

Софія Ротару в молодості і зараз / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Однак співачка Софія Ротару, яка раніше позувала з сином в аеропорту, не відноситься до тих зірок, які надмірно вдаються до уколів краси. Обличчя зірки виглядає природно красиво, тому лише професіонал може розпізнати, які процедури й операції робила артистка. Як виявилося, Софія Ротару швидше за все зверталася до пластичного хірурга. Ймовірно, зірка зробила підтяжку, блефаропластику і СМАС-підтяжку обличчя.

Пластичний хірург Сергій Дербак в програмі "Викриття" розповів, що до нього часто звертаються жінки з проханням зробити підтяжку як у Софії Ротару. На його думку, це приклад ідеально виконаної роботи.

Я, як хірург бачу, що зроблена СМАС-підтяжка обличчя. Це коли робиться розріз в волосистої частини голови, перед вухом, за вухом і підтягуються м'язи обличчя і шкіра, яка заважає, – сказав Сергій Дербак.

Разом з тим Софія Ротару є однією з небагатьох артисток, які не змінювали форму носа, губ і вилиць, завдяки чому вона зберегла свою індивідуальність.

Хірург розкрив пластичні операції Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Дві інших операції, які були виконані на обличчі Софії Ротару: верхня і нижня блефаропластика – відрізання частини шкіри в області повік, а також підтяжка обличчя з правильною технікою виконання. За словами хірурга, секрет молодості зірки криється саме в останньому.

При підтяжці обличчя роблять розріз в області вух і натягують шкіру по горизонталі від центру обличчя. У результаті виходить гладке обличчя, але воно втрачає об'єми і природні опуклості.

Однак у випадку з Софією Ротару могла бути зроблена більш прогресивна підтяжка: коли розріз роблять в волосистої частини голови та в роті, а шкіру підтягують по довжині обличчя, а не по ширині. Саме в цьому напрямку тканини натурально опускаються в процесі старіння, тому і результат – природний.

А от відсутність зморшок на обличчі забезпечують послуги дерматокосметолога та ін'єкції ботоксу, розповів хірург.

В той самий час Софія Ротару не біжить за трендами, тому в її зовнішності збережена краса, з якою вона народилася.

Дивіться, як зірки постраждали в салонах краси:

Раніше внучка Софії Ротару позувала обійнявшись з бойфрендом зі списку Forbes в Італії.