Холостячка-2 зі Златою Огнєвіч: все, що потрібно знати про новий сезон шоу

Злата Огневич - головна героїня реаліті "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Фіналіст "Холостячки" Олександр Еллерт і Ксенія Мішина нещодавно розійшлися. Проте Еллерт продовжує домагатися уваги Ксенії, надсилаючи їй квіти. Будемо чекати, поки у пари все налагодиться або, принаймні, вони офіційно заявлять, що ж між ними відбувається. А поки розповідаємо вам все, що відомо про другий сезон шоу "Холостячка".

І не забудьте також, що скоро на телеканалі "Україна" вийде грандіозне гіпершоу "Маска". Нещодавно, до речі, був представлений найдорожчий персонаж за два сезони шоу.

"Холостячка-2" – Злата Огнєвіч

Златі Огнєвіч 35 років, вона українська співачка і композиторка. Майбутня зірка сцени народилася в місті Мурманськ, але виросла в Криму, куди переїхала з батьками, коли їй було п'ять років.

Злата закінчила музичне училище ім. Р. М. Глієра. Крім навчання майбутня співачка працювала в Заслуженому академічному ансамблі пісні і танцю ЗСУ, а також була солісткою гурту La Festa, який виконував latin pop і funk.

Справжнє ім'я співачки – Інна Бордюг, а Злата Огнєвіч – псевдонім. У 2013 році співачка представила Україну на "Євробаченні", посівши третє місце на конкурсі.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Враження Злати від першої вечірки

За словами співачки, вона дуже переживала перед першою вечіркою, але учасники перевершили всі її очікування. Зазначимо, що зйомки шоу вже відбулися!

Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на таємні кнопочки моєї душі. Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною! – поділилася враженнями від Першої вечірки Злата Огнєвіч.

За серце Злати прийшли поборотися чоловіки різних професій, але їх об'єднує одне – бажання завоювати симпатію співачки. Злата зізналася, що підкорити її можна романтикою і драйвом. Її приваблюють впевнені, з хорошим почуттям гумору чоловіки, які не бояться своїх емоцій.

Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник та Злата Огнєвіч / Фото: пресслужба

Участники "Холостячки-2"

Поки що про учасників проеєту відомо не багато. Творці шоу розсекретили лише деяких, а повний список ми побачимо вже після першого випуску.

Відомо, що серед претендентів на любов головної героїні – стоматолог-хірург і офіціант з Чернівців, який переїхав до Лондона і відкрив там ресторан.

Я ціную в чоловіках почуття гумору, наявність інтелекту. Він обов'язково маєлюбити своїх батьків, це багато про що говорить. А ще – подорожі та саме життя. Хотілося б, щоб мій чоловік також вів активний спосіб життя, – каже Злата.

Також з'явилися перші фото учасників "Холостячки-2". За серце Злати боротиметься, як ми згадали вище, стоматолог-романтик Роман Васильєв. Чоловікові 33 роки, він родом з Миколаєва. Кілька років тому переїхав до столиці, щоб продовжувати тут будувати своє життя і домагатися кар'єрних успіхів. Чоловік займається хірургічної стоматологією і обожнює свою професію.

Учасник "Холостячки-2" Роман Васильєв / Фото: пресс-служба СТБ

Перед "холостячкою" Роман з'явився, як принц з казки – на білому коні і з букетом квітів.

Роман Васильєв з "Холостяки-2" / Фото: пресс-служба СТБ

Одним із суперників Романа стане Андрій Хветкевич – рекордсмен США з фрідайвінгу. Андрію 37 років. Він – бізнесмен, власник IT-компанії. Три роки тому чоловік захопився фрідайвінгом, і за такий короткий проміжок часу став чемпіоном України і США. Рекорд Андрія – нирок з затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.

/ Фото: пресс-служба СТБ

А ось і ресторатор з Лондона. Знайомтеся, Вінченцо Дулепа. Чоловікові 31 рік, він родом з Чернівців . Раніше працював офіціантом. Чотири роки тому Дулепа вирішив докорінно змінити своє життя і переїхав з України до Великої Битанії.

У Лондоні він брався за будь-яку роботу – працював на будівництві, був бариста і офіціантом. Поки не вирішили з колегою відкрити перший ресторан української кухні. Зараз у Вінченцо з партнером з бізнесу вже два заклади з національною їжею в Лондоні.

Вінченцо Дулепа, учасник реаліті "Холостячка-2" / Фото: пресс-служба СТБ

Ще одним учасником реаліті став професійний каскадер Павло Богда . Йому 30 років, родом з Дніпра. Чоловік дублював героїв в таких проєктах, як "Кріпосна", "Безславні кріпакі", "Червоний", "Shadow of War 2" (Warner Bros.), "Division 2" (Ubisoft) та інші. Уже двічі Павло знімався в Боллівуді, в Індії.

Злата Огнєвіч і учасник "Холостяки-2" Павло Богда / Фото: пресс-служба СТБ

Імена всіх інших учасників поки тримаються в секреті. Перший епізод реаліті вийде 17 вересня.