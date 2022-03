I AM NOT OK: гурт KAZKA презентує кліп про те, що Україна відчуває прямо зараз – відгукнеться кожному!

Гурт KAZKA випустив дуже актуальну роботу / Фото: instagram.com/kazka.band

Вчора ми писали про те, що солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька заспівала гімн України в центрі Нью-Йорка, але і сьогодні є новини від популярного колективу. І дуже актуальні. KAZKA випустила відео на пісню I AM NOT OK, яка нікого не залишає байдужим.

Ось уже місяць триває війна, наші захисники мужньо відбивають атаки рашистів, а знаменитості, які не у ЗСУ чи теробороні, борються з нападником, зокрема, й інформаційно, і за допомогою голосу. Сьогодні всі обговорюють нове відео від гурту KAZKA. Колектив так анонсував новинку:

Реклама

KAZKA

Музика завжди була дуже важливою частиною нашого національного коду. Музика стала нашим захистом, зброєю та рупором. Ми не "окей". І це історія кожного українця та українки. Це те, що відчуває Україна просто зараз.

Не пропустіть нове відео KAZKA – I AM NOT OK!

Текст пісні KAZKA – I AM NOT OK

I AM NOT OK

Реклама

Заспіваю тобі пісню я

Про життя між "до" і "після".

Зранку і в годину пізню я

Ніжна, сильна, твоя.

Вдих, видих,

Спалах, вибух,

Серце

палає,

Приймаю бій.

Боже, зможу,

Бо тут кожен —

Свій.

No I am not okay

It’s 4 in the morning

And I’m wide awake

Sister I’m just tryna

Take it day by day

Grateful for the fact

That I still see your face

No I am not okay

It’s 4 in the morning

I ain’t get no rest

Sister I’m just doing

Everything I can

Yeah, I’m on my way

I’m gonna see your face

Реклама

Заспіваю тобі пісню я

Про розірване намисто.

Береже молитва місто

Ніжна, сильна, моя.

Вдих, видих,

Був, вибув.

Швидкі

обійми,

Не час для мрій.

Але ж зможу,

Бо тут кожен —

Свій.

No I am not okay

It’s 4 in the morning

And I’m wide awake

Sister I’m just tryna

Take it day by day

Grateful for the fact

That I still see your face

No I am not okay

It’s 4 in the morning

I ain’t get no rest

Sister I’m just doing

Everything I can

Yeah, I’m on my way

I’m gonna see your face

Pray for Ukraine

Pray for Ukraine now

Ми не сумніваємося, що нове відео сподобається величезній кількості людей, адже зараз ми всі – як натягнута струна, а наратив пісні – відображає дійсність.

Також сьогодні обговорюють той факт, що Dantes представив суперактуальний трек.

Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!