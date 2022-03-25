Русский, слышь, мы не один народ: Dantes представив суперактуальний трек

Декілька днів тому ефектом бомби стала новина про те, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розлучилися. Тепер вони йдуть по життю нарізно, але, як і мільйони українців, продовжують кожен на своєму місці робити свій внесок у швидку перемогу над рашистами. І сьогодні всі обговорюють новий трек Dantes.
Музикант Dantes на своїй сторінці в інстаграм опублікував відео з новою піснею, в якій озвучив найважливішу думку останніх десятиліть: ми з росіянами – не один народ! І ніколи не були такими. Нову пісню, 100-відсотковий хіт, треба почути!
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Так звучить текст пісні Володимира Дантеса:
Мы не один народ!
Проснулась она
В 4 утра
Разбудил её звук дрожащего стекла
За окном ещё
Не расцвёл каштан
На порог вошёл тупой эмигрант
Врал он ей в глаза
Говорил люблю
Операцией называл войну
Но не знал мудак
Что смерть свою нашёл
Hey, russian ship, на хуй ты пошёл
Сирена воет
Гаснут фонари
В подвалах жизнь рождается в любви
Хай, паляниця розірве твій рот,
Хей, русский слышь, мы не один народ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
А так артист із гумором підтримував усіх у цей непростий час, коли Росія вже місяць тероризує нашу країну.
Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!
Нагадаємо, раніше говорив про різниці між українцями та росіянами Андрій Данилко.
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