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Русский, слышь, мы не один народ: Dantes представив суперактуальний трек

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МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 08:38
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Володимир Дантес доносить актуальну правду про те, що відбувається, за допомогою музики. Пропонуємо оцінити новинку!
Ця пісня - справжній хіт!
Ця пісня - справжній хіт! / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Декілька днів тому ефектом бомби стала новина про те, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розлучилися. Тепер вони йдуть по життю нарізно, але, як і мільйони українців, продовжують кожен на своєму місці робити свій внесок у швидку перемогу над рашистами. І сьогодні всі обговорюють новий трек Dantes.

Музикант Dantes на своїй сторінці в інстаграм опублікував відео з новою піснею, в якій озвучив найважливішу думку останніх десятиліть: ми з росіянами – не один народ! І ніколи не були такими. Нову пісню, 100-відсотковий хіт, треба почути!

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Так звучить текст пісні Володимира Дантеса:

Мы не один народ!

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Проснулась она
В 4 утра
Разбудил её звук дрожащего стекла

За окном ещё
Не расцвёл каштан
На порог вошёл тупой эмигрант

Врал он ей в глаза
Говорил люблю
Операцией называл войну

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Но не знал мудак
Что смерть свою нашёл
Hey, russian ship, на хуй ты пошёл

Сирена воет
Гаснут фонари
В подвалах жизнь рождается в любви
Хай, паляниця розірве твій рот,
Хей, русский слышь, мы не один народ

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

А так артист із гумором підтримував усіх у цей непростий час, коли Росія вже місяць тероризує нашу країну.

Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!

Нагадаємо, раніше говорив про різниці між українцями та росіянами Андрій Данилко.

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

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