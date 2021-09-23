"Агресор роздає паспорти, а ми колупаємо в носі": Кондратюк про петицію проти російських артистів

Ігор Кондратюк розповів, навіщо створив петицію / Фото: прес-служба, Колаж: Сьогодні

В інтерв'ю "Сьогодні" Ігор Кондратюк розповів, чому вирішив створити петицію, яким російським артистам, на його думку, все-таки можна приїжджати в Україну, що буде, якщо петиція не набере потрібну кількість голосів і чому російські артисти займають перші місця в музичних чартах України.

Про створення петиції

За словами продюсера, "останньою краплею" для створення петиції став концерт російського репера Басти, який нещодавно відбувся в Україні. Його Ігор називає "кримнашистом", який "плює на українські закони", відвідуючи окупований Крим.

Ігоря дивує "бездіяльність влади на восьмому році війни", адже російські артисти досі продовжують виступати в Україні. Цю ситуацію Кондратюк назвав "бізнесом на крові" і зараз закликає заборонити виступи російських зірок в Україні.

Спочатку я створив петицію до Київради про заборону надавати росіянам концертні майданчики Києва – столиці країни, яка страждає від агресора. Але з Київради подзвонили і сказали: "Васильович, це не наш рівень. Хіба що можемо написати звернення до Верховної Ради, щоб розглянули ". Тоді я створив петицію до президента України. Правила такі, що за 92 днів потрібно, щоб петиція набрала 25000 голосів. Потім її повинен розглянути президент, – каже Кондратюк.

Скріншот: petition.president.gov.ua/

Про закони

Зараз в нашій країні діє Закон України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора.

Відповідно до закону, організатори концерту не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення заходу подають в СБУ запит на отримання інформації про наявність чи відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі в зазначеному гастрольному заході.

Але багато хто з російських артистів продовжує виступати в Україні...

Наведені мною факти про Басту свідчать, що в Мінкульті і СБУ не навчилися читати. Або – такий Закон, або вони не розуміють його, – коментує Кондратюк.

В Законі також уточнюється, що законні підстави для того, щоб не допускати громадянина держави-агресора до участі в зазначеному гастрольному заході можуть з'явитися після надання СБУ відповіді на відповідний запит.

Ігор Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Про те, кому можна приїжджати в Україну

Як каже Ігор, не всім російським артистам слід заборонити гастрольну діяльність в Україні.

Перше, що мені спадає на думку, – це публічні заяви російських артистів щодо неприйняття окупації Росією Криму, що свідчило б про відсутність у таких артистів важкої психічної хвороби "кримнаш". І засудження агресивних дій Росії проти України, – каже Кондратюк.

Продюсер і ведущий також додав, що українці – мирні і толерантні люди, але не "для імперців," рашистів" і пособників президента РФ Володимира Путіна.

Про "провалі" петиції

Ми поцікавилися у Ігоря, що буде, якщо петиція не збере потрібну кількість голосів.

Не знаю. Подивимося. Моя позиція незмінна з березня 2014 року: всі зв'язки з агресором потрібно розірвати! От дивіться. Будь-яка людина, до якої би сусід так поставився, як Росія до України – вкрали частину майна, вбили би члена сім’ї, підпалили би будинок, винесли майно – ніколи би не продовжила з таким сусідом нормальні відносини. Але чому ж на рівні держави ця проста житейська логіка не працює? Незбагненно…Український садомазохізм, – дивується Кондратюк.

/ Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Про Лорак, Повалій, Лободу та інших

Є низка українських артистів, які продовжують виступати в Росії і до цього дня – Ані Лорак, Світлана Лобода, Таїсія Повалій та інші. З цього приводу Ігор також пропонує прийняти "Закон про колаборацію з агресором", оскільки, на його думку, українська влада з цього приводу не робить ніяких дій.

Агресор роздає тисячі паспортів на нашій території, а ми досі колупаємо в носі: а раптом такий закон відверне від нас всяких "опзжистів", "Лорак" і "Пушиліних". Трагікомедія..., – коментує Кондратюк.

Чому Україна не в "топі"?

Російські артисти поки не тільки гастролюють, а й займають перші місця на YouTube та інших платформах і чартах. Ми поцікавилися у ведучого і продюсера, чого, на його думку, не вистачає нашим артистам, щоб бути у "топі"?

Є кілька аспектів. Російський ринок – більше. Тому він диктує на правах "представника від СНД" чарти у всіляких "спотіфаях". Технічно потрібно з цим боротися, і вже деякі наші продюсери роблять кроки – пишуть і зустрічаються з представниками iTunes, Spotify та іншими стрімінговими платформами. Навіть представники Зеленського під час його поїздки в США, здається, зустрічалися на цю тему з американцями, – каже Ігор.

Скріншот: open.spotify.com

З іншого боку, як каже Кондратюк, російський шоу-бізнес "не робить погоду в світі". Тому говорити, що українці без нього не зможуть існувати – це, за словами ведучого, просто обманювати.

На концерт слабо розкрученої, як на мене, американської співачки італійського походження LP на всіх концертах був аншлаг! У світі майже 200 країн. Не возіть артистів лише з однієї, яка є агресором і вбиває ваших співгромадян – з Росії! Ще один аспект – популярність пісень російських співаків, співачок, гуртів. Слухайте, якщо українські вас не задовольняють. І навіть дивіться в YouTube. Але самих виконавців, як представників країни-агресора – не повинно бути, – відповів Кондратюк.

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