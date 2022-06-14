Ілону Гвоздьову все ще "дратує" орієнтація MELOVIN? Хореографиня зробила зізнання

Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з MELOVIN та ставлення до ЛГБТ-спільнот / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова часто критикувала номери MELOVIN та його партнерки у проєкті "Танці з зірками". Фанати артиста пов'язали це з гомофобними настроями хореографині. А Меловін, як ми знаємо, вважає себе частиною ЛГБТ-спільноти. Йому подобаються і хлопці, і дівчата.

А раніше в одному з інтерв'ю Ілона Гвоздьова назвала представників ЛГБТ-спільноти "психічно нездоровими людьми". Танцівниця також запевняла, що їй незвично бачити чоловіка геєм. Зірка наголошувала, що це тільки її думка.

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Проте як зізналась Гвоздьова в інтерв'ю програмі Слава Плюс, повномасштабна війна змінила її ставлення до представників ЛГБТ-спільноти.

Як пояснила Ілона, їхні з MELOVIN стосунки не змінились. Але вона забирає свої слова назад, які раніше говорила на адресу ЛГБТ-представників.

Я не можу сказати, що війна змінила саме наші (з Меловіном. – Ред.) стосунки. Але, чесно кажучи, я забираю свої слова назад щодо "психічно хворих людей", щодо їхньої орієнтації. Напевно, я дійсно не маю права так висловлюватись, і це просто була моя особиста думка, – сказала зірка.

Багато чоловіків нетрадиційної орієнтації проявили хоробрість під час війни і стали на захист країни на фронті та в тилу. Саме це вплинуло на погляди Ілони.

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Тепер, коли я бачу, що багато чоловіків саме нетрадиційної орієнтації стали на захист нашої країни – це велика повага. І взагалі, не має значення якої орієнтації людина, головне, що в неї у душі та з якими мотивами вона це робить. Мені здається, кожного зараз треба підтримувати, а не щось вказувати, – додала хореографиня.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин роздмухала гучний скандал з ЛГБТ після "Євробачення-2022".