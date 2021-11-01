Imgaine Dragons виступлять у Києві: коли музиканти планують концерт

Гурт Imagine Dragons дасть концерт на "Олімпійському" у Києві / Фото: instagram.com/imaginedragons

У вересні цього року Imagine Dragons випустили п'ятий студійний альбом Mercury – Act 1. Шанувальники гурту чекали його три роки. Влітку в Україну приїдуть не лише "Мумій Троль" та "Сплін" ! Нові хіти Imagine Dragons їхні фанати зможуть почути 3 червня 2022 року. Місце зустрічі змінити не можна – це знову "Олімпійський"!

Фото: прес-служба

За продюсування альбому взявся американський музичний аранжувальник та продюсер Рік Рубін. Замість стандартного набору поп-пісень він змусив "драгонів" зробити так, щоб цінності набули нових значень.

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За словами фронтмена Дена Рейнольдса, продюсер зміг йому донести думку, що зростання – музичне та смислове – важливе не тільки для музики, але й для її фанатів. Тому було важливо перейти від створення хітів до цільної, концептуальної роботи.

А що там із квитками?

Як повідомляється на сайті квиткового сервісу Concert.ua, у період з 2 по 4 листопада триватиме закритий продаж для фан-клубу артиста з промокодом. Старт продажу квитків – 5 листопада.

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