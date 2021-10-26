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Баста знову їде з концертами до України

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 15:50
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Російський репер Баста, який раніше незаконно відвідував окупований Крим, вже не вперше цього року приїжджає з концертами в Україну
Баста планує дати два концерти в Україні у грудні
Баста планує дати два концерти в Україні у грудні / Фото: Instagram

Після успішних концертів в Одесі російський репер знову їде до України. У Басти заплановано виступи у Харкові та Києві у грудні.

17 грудня репер планує дати концерт у Харкові у Палаці спорту, а 19 грудня виступити у Києві у нічному клубі Stereo Plaza.

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Ціна на київський концерт репера варіюється в залежності від розташування місця – від 1100 гривен до 5 000 гривень.

Скріншот: karabas.com

Квитки на концерт Басти у Харкові дешевші – від 700 гривень до 1400 гривень.

Скріншот: concert.ua

Нагадаємо, раніше російський репер Баста (Василь Вакуленко) виступав в окупованому Криму. 2017 року йому заборонили в'їзд до України за порушення українського законодавства під час відвідування півострова.

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У 2020 році заборона анулювалася після закінчення терміну. У прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики України повідомили, що Баста може вільно приїжджати до України.

Цього літа Баста репер виступав в Одесі та Києві.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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