Ірена Карпа в бікіні спокусливо лягла на пляжі та розкрила секрет "стального" преса (фото)

Письменниця не любить дотримуватися дієт, а вважає за краще насолоджуватися їжею. Тому, за словами зірки, у неї не "пузо, а аперитив з сушених томатів"

Ірена Карпа / Фото: facebook.com/IrenaKarpa

Письменниця, співачка і культурний дипломат Ірена Карпа, яка раніше розповіла, чи помирилася вона з колишнім чоловіком, зараз знаходиться на літньому курорті, під час якого активно ділиться кадрами в купальнику. Тільки ось на новому фото знаменитість вирішила показати не шість кубиків преса та ідеальну тонку талію, а розслаблено позувала лежачи на боці в воді. Втім, секрет, як зробити ідеальний прес, зірка в результаті розкрила.

Яскравим кадром і не менш сміливими міркуваннями письменниця поділилася у своєму акаунті в Facebook.

Кому сєкрєти стального прєса, га?! Це я просто теє, на конкурс звьоздних пресів в інстаграмі напоролася, де підписники жовтого порталу давали вироки поляковим-і-гросу. Я ледь не вдавилася ужином-послє-шесті, їй-богу. А тоді сіла і подумала. От всі речі можуть бути полярними, як на них не подивишся. Наприклад, ось ця фотка. Гляне на неї фітоняшка (ну світські портали д тальки богічеські женщіни читають, правда?) і скаже: ох і жирдоска недокачана! Ці боки, це пузо у воді, ах-ах! Де її чіа і три корочки, де вакуум і 8 літрів води до обіду?! – іронізувала Ірена Карпа.

Ірена Карпа в купальнику на пляжі / Фото: facebook.com/IrenaKarpa

Потім письменниця протиставила "фітоняшку" і свого "бонвівана" (сестри по духу), яка одразу зрозуміє, яке задоволення ховається за цими "боками".

То не боки у неї, а просеко животворяще на закаті. То не пузо, то аперетив із сушених томатів і фокачі розмаринової (після шести виключно). І там, де люті нелюди побачать целюліт, людина, що знає смак життя, прочитає ранкову хрумку булку з родзинками, круасанчик гарячий, хліб із соленим маслом і сиром та інші літри кави з молоком, прокляті адептами дієт і самоумєрщвлєнія., – написала Ірена Карпа.

У результаті письменниця зізналася, що не харчуватиметься "одним листком салату і трьома зернами безглютенової каші", щоб мати ідеальну фігуру. За її словами, своєму чоловіку вона подобається і такою, а якщо захоче ідеальний прес, то просто втягне живіт на фото.

Які купальники носять зірки – дізнайтеся в ролику:

Дивіться, в яких купальниках Каменських, Мишина, Дорофєєва та інші позували цього літа.