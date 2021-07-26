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Каменських, Мішина, Дорофєєва та інші: вибираємо найкращий купальник зірок (голосування)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
26 липня, 15:13
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Літо – гарячий сезон не тільки через температуру повітря, але і завдяки знаменитостям, які діляться своїми знімками в купальниках. Деякі українські зірки вже встигли побувати на відпочинку – дивимося, які купальники вони вибрали
Ксенія Мішина, Настя Каменських, Надя Дорофєєва та інші зірки показали фігури в купальниках
Ксенія Мішина, Настя Каменських, Надя Дорофєєва та інші зірки показали фігури в купальниках / Фото: Сьогодні, instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/kamenskux, instagram.com/misha.k.ua

В кінці матеріалу – голосування за кращий купальник . Цікаво, за кого ви віддасте свій голос? Для початку, давайте поглянемо на фото, якими українські зірки ділилися протягом липня.

Леся Нікітюк тільки-но повернулася з Чорногорії. Ось один з купальників, який одягала телеведуча на відпочинку. Виглядає ефектно і підкреслює всі достоїнства фігури Лесі, чи не так?

Леся Никитюк відпочила в Чорногорії
Леся Никитюк відпочила в Чорногорії / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Лесю, до слова, часто порівнюють зі співачкою Олею Поляковою, а все через нескінченні ноги обох красунь. Артистка відпочивала в Туреччині. Фасон купальника Полякової чимось схожий на наряд Никитюк – ліф-майка цього року дуже популярний.

Оля Полякова в Туреччині
Оля Полякова в Туреччині / Фото: instagram.com/polya.polyakova

Актриса Ксенія Мішина теж не відстає від моди. Її купальник із завищеною талією нагадав багатьом твідовий костюм. Деяким шанувальникам сподобався образ Ксенії, іншим – не дуже. А ви б віддали за Ксенію свій голос?

Ксения Мішина в купальнику
Ксения Мішина в купальнику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Маша Єфросиніна нещодавно відпочивала з сім'єю в Туреччині. Телеведуча вибрала стильний купальник із завищеною талією. Шанувальників Єфросиніної потішив той факт, що вона підібрала плавки для свого сина Сашка в тон своєму купальнику – вийшов family look.

Маша Єфросиніна з сином в Туреччині
Маша Єфросиніна з сином в Туреччині / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

  • Вау, класний сімейний look.
  • Family look мами з сином – як окремий вид мистецтва.
  • Прекрасне фото, не часто побачиш family look в такому виконанні.
  • Дуже класний сімейний look.

Скріншот: Instagram

Лілія Ребрик теж продемонструвала фігуру – ведуча "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" зробила фото в басейні.

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Лілія Ребрик в купальнику
Лілія Ребрик в купальнику / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Надя Дорофєєва теж поки що поки не їздила на відпочинок в теплі краї, а поділилася знімком, зробленим у дворі свого будинку.

Надя Дорофєєва в помаранчевому купальнику полежала в гамаку у дворі свого будинку
Надя Дорофєєва в помаранчевому купальнику полежала в гамаку у дворі свого будинку / Фото: instagram.com/dorofeevasteam

Настя Каменських не розсекретила своє місце відпочинку, зате порадувала шанувальників яскравим пляжним look' ом.

Настя Каменських в яскравому купальнику зайнялася сапсерфінгом
Настя Каменських в яскравому купальнику зайнялася сапсерфінгом / Фото: instagram.com/kamenskux

А тепер голосуємо! У кого з перерахованих вище зірок, на вашу думку, найкрасивіший і стильний купальник?

Раніше блогерка Софія Стужук показала сідниці в купальнику.

Дивіться відеосюжет про купальники зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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