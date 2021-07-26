Каменських, Мішина, Дорофєєва та інші: вибираємо найкращий купальник зірок (голосування)

В кінці матеріалу – голосування за кращий купальник . Цікаво, за кого ви віддасте свій голос? Для початку, давайте поглянемо на фото, якими українські зірки ділилися протягом липня.
Леся Нікітюк тільки-но повернулася з Чорногорії. Ось один з купальників, який одягала телеведуча на відпочинку. Виглядає ефектно і підкреслює всі достоїнства фігури Лесі, чи не так?
Лесю, до слова, часто порівнюють зі співачкою Олею Поляковою, а все через нескінченні ноги обох красунь. Артистка відпочивала в Туреччині. Фасон купальника Полякової чимось схожий на наряд Никитюк – ліф-майка цього року дуже популярний.
Актриса Ксенія Мішина теж не відстає від моди. Її купальник із завищеною талією нагадав багатьом твідовий костюм. Деяким шанувальникам сподобався образ Ксенії, іншим – не дуже. А ви б віддали за Ксенію свій голос?
Маша Єфросиніна нещодавно відпочивала з сім'єю в Туреччині. Телеведуча вибрала стильний купальник із завищеною талією. Шанувальників Єфросиніної потішив той факт, що вона підібрала плавки для свого сина Сашка в тон своєму купальнику – вийшов family look.
- Вау, класний сімейний look.
- Family look мами з сином – як окремий вид мистецтва.
- Прекрасне фото, не часто побачиш family look в такому виконанні.
- Дуже класний сімейний look.
Лілія Ребрик теж продемонструвала фігуру – ведуча "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" зробила фото в басейні.
Надя Дорофєєва теж поки що поки не їздила на відпочинок в теплі краї, а поділилася знімком, зробленим у дворі свого будинку.
Настя Каменських не розсекретила своє місце відпочинку, зате порадувала шанувальників яскравим пляжним look' ом.
А тепер голосуємо! У кого з перерахованих вище зірок, на вашу думку, найкрасивіший і стильний купальник?
Раніше блогерка Софія Стужук показала сідниці в купальнику.
Дивіться відеосюжет про купальники зірок: