Ірина Федишин поділилася подробицями, як стала жертвою автокрадіїв

Ірина Федишин стала жертвою автокрадіїв / Фото: скриншот

За лаштунками концерту "Музична платформа. Найкраща пісня року", який глядачі телеканалу "Україна" побачать у ніч із 31 грудня на 1 січня, Ірина Федишин поділилася подробицями інциденту.

Ми завжди залишали її під наглядом, а цього разу припаркували під будинком. Виходжу з дому – а там така картина було дуже неприємно. Ми викликали поліцію, вони зараз розбираються. Я мусила одразу їхати, бо в мене була запланована зйомка. Поки що новин немає, але коли заходиш на сайт оголошень, бачиш там дуже багато таких фар. І таке відчуття, що вони також зняті з інших автомобілів, – розповіла Ірина Федишин.

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Але це не єдина неприємність, що сталася з автомобілем співачки. Буквально за кілька днів до пограбування машина потрапила у ДТП , тому журналісти програми "Зірковий шлях" вирішили поцікавитись у Ірини, чи не планують вони із чоловіком продати її.

Ні. Значить так має бути, я нормально ставлюся до цього, не сприймаю, як знак, що треба її позбутися. Просто так склалися обставини. Насправді цей автомобіль для нас щасливий, ми багато років на ньому їздимо, він приніс нам багато емоцій, радості. Неприємно, звичайно, що так відбувається, але ми сподіваємось, що скоро все налагодиться, – зауважила артистка на знімальному майданчику "Музичної платформи".

У концерті-нагородженні "Музична платформа. Найкраща пісня року" також запалять:

Оля Полякова,

VERKA SERDUCHKA,

MONATIK,

LOBODA,

DZIDZIO,

ALEKSEEV,

Олександр Пономарьов,

Артем Пивоваров,

Наталія Могилевська,

Павло Зібров,

Ірина Білик,

TAYANNA,

Злата Огнєвіч

SLAVA KAMINSKA

Дивіться масштабний концерт-нагороду "Музична платформа. Найкраща пісня року" в ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

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Раніше Ірина Федишин розповіла про плани стати багатодітною матір'ю.