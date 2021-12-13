Ірина Федишин планує стати багатодітною мамою

Співачка Ірина Федишин, яка нещодавно розповіла про найдорожчий подарунок чоловіка, виховує із чоловіком двох синів. За словами зірки, вона не любить брати до рук ремінь, але іноді доводиться.
Я погано ставлюся до фізичного покарання. Дуже рідко я можу взяти ремінь. Але перед цим я скажу десять разів. Двічі було – брала. Ну, щоб це якесь побиття було – звісно, що ні. Але якщо вже не доходить з 10 разів, таке бувало, що я таки брала ремінь і говорила – ну ви самі напросилися. У мене нерви не сталеві, – поділилася співачка.
Ірина Федишин зізнається – на двох синах не планує зупинятися і вже думає, щоб стати мамою втретє.
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Тепер, коли ми з чоловіком говоримо про третю дитину, я вже хотіла б повний декрет. Звичайно, ти скучиш за сценою, час від часу хочеться до глядачів. Але щоб такий шалений темп був, я б уже не хотіла, – розповіла знаменитість.
Нагадаємо, що до 15-річного ювілею сімейного життя із Віталієм Човником Ірина Федишин записала дует з ним.