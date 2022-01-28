Ірма Вітовська закликала говорити українською: Російська – агресивна, на ній добре сваритися

Ірма Вітовська пояснила, чому варто переходити на українську мову / Фото: Скріншот з YouTube

Ірма Вітовська пояснила, що українцям краще переходити на українську – вона набагато мелодійніша.

Російська мова є дуже динамічною, агресивною, нею добре сваритися, так щоб дійшло назавжди. Вона справді еволюціонувала в таку собі "зонівську" модель, – зауважила акторка в інтерв'ю YouTube-каналу "Перо Фортуни".

Артистка додала, до 20 років сама говорила російською, а до війни з Росією і знімалася у російськомовних проєктах.

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Моя російська мова зовсім інша, ніж у тих, хто думає, що вони говорять російською мовою, – наголосила Ірма.

Акторка звернула увагу, що важливо розуміти специфіку мови:

Українська мова з гортані йде, вона як санскрит, і коли українська мова та російські звуки – це найжахливіше, що можна почути.

Ірма Вітовська пояснила, чому українська мова звучить краще за російську / Фото: Скріншот з YouTube

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За словами Вітовської, коли росіяни сміються з української мови і називають її "південноруською говіркою", але насправді ця "говірка" – українська:

Коли подих йде український, а нав'язана у словнику інша "партитура", це просто збочення, я вам скажу. Тому повертайтеся до української мови, ви тоді інтелігентніше звучите, вас приємно чути тоді, воно органічно.

Раніше Ірма Вітовська ексклюзивно для "Сьогодні" прокоментувала скандальну заяву Сніжани Єгорової.