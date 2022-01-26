Проблеми із психікою чи вербування РФ? Українські зірки прокоментували висловлювання Єгорової

Мережа сколихнуло гучне висловлювання української актриси та телеведучої. Колеги по сцені дивуються, що могло стати причиною такої позиції

Українські знаменитості прокоментували заяву Сніжани Єгорової / Фото: Instagram

Сніжана Єгорова шокувала своїх фоловерів висловлюванням на підтримку президента Росії Володимира Путіна .

Заява актриси обурила не лише її українських шанувальників, а й колег. В ексклюзивний матеріал для сайту "Сегодня" представники українського шоу-бізнесу та акторського середовища прокоментували висловлювання Єгорової.

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Актриса та громадський діяч Ірма Вітовська зізналася, що розчарована поведінкою Єгорової. Раніше актриси тісно спілкувалися, але після подій 2014 року, коли Сніжана зайняла українську позицію, – обірвали зв'язок.

У мене немає жодних емоцій, окрім жалю. Шкода, що Сніжана Грищенко, українка з Таврії, ось так абсолютно заперечує вибір України, її жертви і не тільки ті, що зараз, а всі історичні жертви, – заявила Вітовська.

Хоча, за словами актриси, вона пам'ятає, що раніше Єгорова дотримувалася абсолютно протилежної позиції. Актриса не відкидає, що щось могло серйозно вплинути на думку колеги.

Це дивно для мене, адже років десять тому такого не було. Я пам'ятаю, що Сніжана з Мухарським записували українські пісні і з її боку була симпатія до України. Не знаю, чого її понесло і на якому етапі стався поворот, це мабуть щось психологічне чи вона, можливо, не може говорити інакше через свої зобов'язання перед кимось, чи хтось вплинув на неї, – прокоментувала ситуацію Ірма Вітовська.

Варіанта того, що на Єгорову могли чинити політичний тиск, не виключає і український продюсер Ігор Кондратюк .

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Все можливо. Але в даному випадку – на мою думку – ми маємо справу з симпатією агресору (і ненавистю до українців, бо перше без другого не буває). Або з відсутністю мозку, – висловився на адресу актриси Кондратюк.

Проте, продюсер все ж таки більше схиляється до того, що у Сніжани виникли психологічні проблеми і їй варто звернутися за допомогою.

Мені здається, що Сніжана є жертвою стокгольмського синдрому: її вабить маніяк-вбивця-ґвалтівник Путін. СБУ та психіатра є про що з нею поговорити! – Заявив продюсер.

Деякі зірки зайняли позицію не звертати уваги на антиукраїнські висловлювання Єгорової, а залишити цю справу правоохоронним органам.

Актриса Римма Зюбіна вважає, що постами українофобів мають займатися відповідні структури.

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Через те, що ми обговорюватимемо пости у Facebook, якби ми негативно чи емоційно не висловлювалися – нічого не зміниться. Є спеціальні служби, які мають зберігати цілісність та безпеку України, розуміти, чим живуть їхні громадяни, адже вони за це отримають заробітну плату – це служба безпеки України. Я вважаю, що такі люди мають бути під наглядом цієї служби, – пояснила свою позицію Зюбіна.

Також читайте інтерв'ю дочки Сніжани Єгорової – Стасі.