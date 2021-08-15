Іван Дорн з дружиною Настею прийшли на відкриття ОМКФ-2021 у вбраннях від одного дизайнера

Іван Дорн і Настя Новікова пройшлися червоною доріжкою ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Для івенту Ваня і Настя обрали дуже стильні луки від грузинського і українського модельєра Бічолли Тетрадзе. Пара гармонійно виглядала разом, особливо на тлі кіношної атмосфери фестивалю.

Світлинами з червоної доріжки ОМКФ-2021 подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram.

Сукню Насті Новікової її фоловери назвали найкрасивішою на вчорашньому заході.

Зазначимо, що Ваня і Настя все частіше стали з'являтися разом на публіці. Вони одружилися в 2013 році.

У липні Іван Дорн в якості учасника відвідав Каннський кінофестиваль – разом з колегами він представляв фільм "Петровы в гриппе", в якому зіграв одну з ролей.

Іван Дорн в футболці з українським мотивом на фотоколле Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Для виходу артист обрав стильний casual-образ, головною родзинкою якого був напис на футболці – Galya Carries Water, що в перекладі на українську означає слова зі знаменитої української народної пісні – "Несе Галя воду".

Пропонуємо згадати найкращі моменти Одеського кінофестивалю-2020:

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